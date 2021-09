Despre obscura - până mai ieri - Emma și statul comunist care știa să caute și să crească talente

Pentru că poartă un nume cu rezonanță românească suntem bombardați la știri cu “proiectilul” Emma Raducanu. Tot respectul pentru ea, doar că tânăra sportivă nu are nicio legătură cu România. Nu știu ce mă face să cred că nu cunoaște niciun cuvînt în limba noastră. Taică-său Ion, plecat de mult vreme de pe meleagurile natale, oferă impresia că și-a detestat profund originile de vreme ce l-a tranformat pe Ion în Ian, nici măcar în John.

Deh, să fie mai british bănuiesc, că dă mai bine. Dacă Ion ar fi rămas și-ar fi avut-o aici pe Ema nimeni n-ar fi auzit de ea. Astăzi, dupa intrarea triumfală pe scena îngustă a celebrității, multe nații și-o revendică. Excepție văd că fac canadienii, la urma-urmei mai îndreptățiți în cauză ca noi.

Stau departe de mulți ani de postura de chibiț. Odinioară urmăream fotbal și tenis - atunci când Ceașcă se hotăra să mai destindă spiritul revoluționar al poporului. Pe Oblemenco, Deselnicu, Marcu și compania i-am văzut de multe ori “la fața locului”. A fost o onoare. Dar așa cum se întâmplă când timpul dă buzna, mi-am pierdut pasiunea. M-am plictisit. Știu însă că în România corupția a pătruns atât de puternic în fibra societății încât n-a lăsat deoparte nici sportul.

Un fost fotbalist - de top la vremea lui, mi-a mărturisit cu ani în urmă, că staff-ul unor echipe cunoscute cer bani ca să-ți primească odrasla la “copii și juniori” ori să “prindă” echipa. Excepțional să fi fost puștiul n-avea șanse până nu marca banul. Despre celelalte discipline sportive ce să mai vorbim. Credeți că Simona Halep e un produs al sportului românesc sprijinit de statul român? Ce glumă! Guvernul nu sprijină nimic cu excepția propriilor buzunare. Doamna - de acuma, Halep a avut pe lângă talent, șansa unor părinți dedicați și înstăriți. Atât și nimic mai mult. Tenisul e un sport costisitor.

În aceste condiții cum să se mai ridice din țărâna Bistrețului de exemplu un alt Ilie Balaci? Niciodată. Statul comunist cu toată nemernicia lui, căuta talente, le creștea, le angaja în competiții mondiale și în caz de reușită se mândrea cu ele. Din rațiuni politice firește. Totul în comunism avea valențe politice, iar sportivii de succes erau una dintre puținele contre pe care regimul le putea opune dușmanului capitalist. Așa s-au petrecut faptele și în URSS ori DDR. Pentru cei tineri DDR a fost defuncta Republica Democrată Germană, stat efemer la scara istoriei.

Obscura pana deunăzi Emma Raducanu a devenit (peste noapte) celebra Emma Raducanu pentru că s-a născut și s-a dezvoltat profesional în Occident, nu în România. Taman asta e cauza succesului fulminant. Adică acolo unde valoarea personală e căutată, îndrumată, ocrotită și adesea propulsată spre stele.

Atâta vreme cât în România presa nu prididește să scoată în față finanțatori agramați, agresivi si trufași, sportul românesc va bălti în continuare. Uitați-vă la bilanțul recentei olimpiade: rușinos.

Această încercare penibilă de a trage spuza pe turta românismului pe seama unei proaspete celebrități mondiale e de fapt o tânguire tristă ce încearcă să ascundă o devastatoare și parcă perpetuă mediocritate.

