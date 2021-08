Darren Cahill a suprins-o pe Simona Halep discutând cu un antrenor de top

Simona Halep se pregătește pentru US Open, ultimul Grand Slam al anului, sperând să lase în urmă toate problemele medicale din ultimele luni.

Îi are alături pe ambii antrenori, pe Darren Cahill și pe Daniel Dobre.

Iar la unul dintre antrenamente a fost "spionată" inclusiv de marele Brad Gilbert, unul dintre cei mai importnați antrenori de tenis, care i-a pregătit, printre alții, pe Andre Agassi și pe Andy Murray.

Darren Cahill a scris pe twitter:

"Doi dintre favoriții mei. Brad Gilbert interesându-se putin în timpul antrenamentului despre viteza terenului și despre condițiile de joc.

În plus, cred că a sfătuit-o pe Simona să înceapă să bea bere!?", a scris Darren pe Twitter în obișnuita sa notă amuzantă.

BG doing a little scouting during practice about court speeds and conditions.

Plus I think he advised Simo that she needs to start drinking beer?! 😂@bgtennisnation @Simona_Halep pic.twitter.com/Ue9HQKoJkK— Darren Cahill (@darren_cahill) August 24, 2021