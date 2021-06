Cum vrea Djokovici sa demonstreze ca e cel mai mare jucator de tenis din toate timpurile: incearca ceva unic

Sarbul Novak Djokovici, liderul incontestabil al circuitului ATP, a strans 19 titluri de Grand Slam in palmares cu victoria de la Paris si are si varsta de partea sa (34 de ani).

Daca se va impune la Wimbledon, Djokovici ii va egala pe Federer si Nadal la titluri de Grand Slam, iar cu un succes si la New York i-ar depasi chiar din acest an.

Unde va juca Djokovici inainte de Wimbledon

Ambitia lui Djokovici nu este doar sa triumfe la Wimbledon si US Open, dar sa castige si medalia de aur la Jocurile Olimpice.

Antrenorul lui, Marian Vajda, a confirmat ca acestea sunt cele 3 mari obective ramase de indeplinit pentru acest an.

Daca va reusi sa catige toate cele 4 Grand Slamuri din acest an si aurul la JO, Djokovici:

-ar trece in fata lui Federer si Nadal la numarul de Grand Slamuri

-ar realiza un Golden Slam (toate cele 4 trofee de Grand Slam plus aurul la JO), lucru pe care l-a realizat doar o fata pana acum, Steffi Graf in 1988.

- ar primi titulatura onorifica de "cel mai bun jucator al tuturor timpurilor".