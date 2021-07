S-a terminat cosmarul. Tenismena sexy suspendata pentru dopaj revine in circuit FOTO

Turneul WTA de la Hamburg de saptamana viitoare va consemna revenirea in circuitul WTA a jucatoarei ucrainence Dayana Yastremska, suspendata pentru dopaj la finalul anului trecut.

Yastremska, in varsta de 21 de ani, a fost depistata pozitiv cu mesterolone in noiembrie 2020, dar a sustinut mereu ca e nevinovata, iar un tribunal independent i-a dat recent dreptate, astfel ca tenismena a primit dreptul sa se intoarca in competitiile profesioniste.

Ads

La turneul pe zgura de la Hamburg (5-11 iulie), Dayana Yastremska, considerata una dintre cele mai sexy tenismene din circuit, va fi cap de serie numarul 2, ea aflandu-se in continuare in topul WTA, mai exact pe pozitia a 38-a.