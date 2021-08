Supriza e completă: jucătoarea care a primit un wild-card e în finală la Cincinnati Open! VIDEO

Cine s-ar fi gândit că Jil Teichmann (Elveția, 24 de ani) va ajunge în fănală la Cincinnati Open?

Iată că "minunea" s-a produs. Jil Teichmann le-a învins în tururile anterioare pe Naomi Osaka, Belinda Bencic, iar în semifinale a trecut de Karolina Pliskova, scor 6-2, 6-4.

Teichman, care a depășit-o și pe Sorana Cîrstea în primul tur, a mai câștigat două titluri WTA, însă de categorie inferioară.

Va încerca azi, de la ora 17.00, să dea marea lovitură în finală, însă misiunea va fi infernală. O așteaptă Ashleigh Barty, liderul de necontestat al WTA.

Wildcard @jilteichmann is into the biggest final of her career after taking out the No.5 seed Ka. Pliskova 👏#CincyTennis pic.twitter.com/qbE7qhDhaY— wta (@WTA) August 21, 2021