Câștigătorul de la US Open i-a dedicat victoria soției. Gestul romantic al rusului Medvedev: ”Trebuia să câștig acest meci” VIDEO

Tenismenul rus Daniil Medvedev, locul 2 ATP, a câştigat, duminică, turneul US Open, învingându-l în finală pe liderul mondial, sârbul Novak Djokovici. Este primul său trofeu de Grand Slam.

Medvedev, în vârstă de 25 de ani, s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, 6-4, în două ore şi 15 minute. Rusul a jucat a doua oară în ultimul act la US Open, după finala pierdută în 2019 în faţa lui Rafael Nadal.

Daniil Medvedev și-a încheiat discursul de final cu un mesaj adresat soției, la aniversarea cuplului, tenismenul căsătorindu-se cu Daria în septembrie 2018.

”Am zis că dacă pierd, n-am timp să-i iau un cadou, așa că trebuia să câștig acest meci”, a declarat Medvedev, după cum se poate vedea mai jos.

Good thing, because he didn't have a present ready 😂 pic.twitter.com/eUXVYEyzup— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021