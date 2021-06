Castigatoare surpriza la turneul WTA de la Berlin! Trofeul a ajuns la o sportiva venita din calificari

Jucatoarea rusa Liudmila Samsonova, locul 106 WTA, venita din calificari, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 500 de la Berlin.

Samsonova a invins-o in finala pe sportiva elvetiana Belinda Bencic, numarul 12 mondial si favorita 5, scor 1-6, 6-1, 6-3.

Liudmila Samsonova a obtinut 55.300 de euro si 470 de puncte, in timp ce Bencic a primit 41.141 de euro si 305 puncte.

Pentru rusoaica este primul trofeu WTA la simplu din cariera.

