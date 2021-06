Diva tenisului feminin face furori la turneul pe iarba de la Eastbourne

Camila Giorgi (75 WTA) este socotita una dintre cele mai sexy jucatoare de tenis.

Intr-un moment in care parea ca are maim ult success in afara terenului decat in cariera, italianca de 30 de ani a revenit spectaculos si face o figura remarcabila la turneul de pe iarba de la Eastbourne.

Camila le-a eliminat pe Karolina Pliskova si Shelby Rogers, iar in sferturi a dat marea lovitura trecand de Aryna Sabalanka.

Performanta ei este cu atat mai mare cu cat, Giorgi s-a impus spectaculos dupa ce pierduse un set la zero.

Italianca a obtinut victoria dupa doua ore si 20 de minute de joc, scor 7-6 (5), 0-6, 6-4.

In semifinale, ea o va intalni pe Anett Kontaveit.

Programul semifinalelor:

Camila Giorgi (75 WTA) vs Anett Kontaveit (27 WTA)

Jelena Ostapenko (43 WTA) vs Elena Rybakina (21 WTA).