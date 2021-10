”Bombă” la Moscova: principala favorită a părăsit turneul! Culoar ideal pentru Simona Halep. Cu cine poate juca românca în semifinale

Al doilea sfert de finală din turneul WTA 500 de la Moscova a consemnat o uriașă surpriză, mai precis eliminarea suferită de Aryna Sabalenka (Belarus), principala favorită a competiției.

Numărul 2 WTA și cap de serie 1 la Moscova, Sabalenka a fost învinsă în două seturi, 3-6, 4-6, de rusoaica Ekaterina Alexandrova, locul 37 mondial.

De eșecul tenismenei din Belarus poate profita și Simona Halep, românca urmând să joace contra Ekaterinei Alexandrova în semifinale în cazul în care va câștiga vineri meciul din sferturi cu Maria Sakkari.

🇷🇺 Ekaterina Alexandrova prevails over Moscow top seed Sabalenka to reach the final four!#VTBKremlinCup pic.twitter.com/J1v66hJgbX— wta (@WTA) October 22, 2021