Ce se intampla cu Bianca Andreescu? Canadianca de origine romana a fost spulberata in primul tur la Wimbledon

Jucatoarea de origine romana Bianca Andreescu (21 de ani, locul 7 mondial) a fost eliminata miercuri in primul tur al turneului de Grand Slam de la Wimbledon.

Dupa ce a parasit competitia de la Roland-Garros in turul inaugural, Bianca Andreescu a "recidivat" la Wimbledon.

Canadianca de origine romana a fost invinsa fara drept de apel, scor 6-2, 6-1, de frantuzoaica Alize Cornet, intr-un meci care a durat o ora si 23 de minute.

Andreescu este la a doua participare in cariera la Wimbledon si nu a trecut niciodata de turul I.

Castigatoarea US Open 2019 a mai fost invinsa pe iarba, anul acesta, de Cornet, in turul al doilea al turneului de la Berlin, scor 7-6 (2), 7-5.

Pe iarba, in 2021, Andreescu ramane cu o singura victorie in patru jocuri. Nici pe zgura, la Roland Garros, sportiva canadiana nu a trecut de primul tur, iar la Australian Open a ajuns in turul al doilea. In acest an, ea are doar o performanta importanta, finala de la Miami, cedata australiencei Ashleigh Barty, locul 1 WTA.

Lipsa performantelor a facut-o pe Bianca Andreescu sa se departa dupa French Open de antrenorul cu care colabora de mult timp, Sylvain Bruneau.

Upset complete ✅@alizecornet advances to the second round, defeating No.5 seed Bianca Andreescu 6-2, 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/xpEqo5hD66- Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2021