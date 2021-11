Au apărut noi imagini cu tenismena dispărută. Reacția șefilor WTA: ”Rămâne neclar dacă este liberă” VIDEO

CEO WTA, Steve Simon, şi-a exprimat îndoiala cu privire la libertatea de care se bucură jucătoarea de tenis Shuai Peng, în ciuda unor înregistrări video şi fotografii publicate de presa de stat din China.

"Sunt bucuros să văd videoclipuri publicate de media de stat din China, care par a o arăta pe Shuai Peng la un restaurant. Deşi este pozitiv să o văd, rămâne neclar dacă este liberă să ia propriile decizii şi să acţioneze după bunul plac, fără constrângere sau influenţă exterioară. Acest videoclip, ca atare, este insuficient. După cum am spus de la început, rămân îngrijorat de sănătatea şi siguranţa lui Peng Shuai şi de faptul că acuzaţiile de agresiune sexuală sunt cenzurate şi ascunse sub covor. Am fost clar despre ceea ce trebuie să se întâmple şi relaţia noastră cu China se află la o răscruce”, a spus Simon, într-un comunicat.

Anterior, el a ameninţat că WTA este dispusă să renunţe la sumele de milioane de dolari provenite din organizarea turneelor în China, în cazul în care Peng nu este în siguranţă şi acuzaţiile ei nu vor face obiectul unei anchete corespunzătoare.

Mai multe persoane legate de mass-media de stat din China şi de sistemul sportiv au postat, pe Twitter, fotografii şi videoclipuri despre care spun că o arată pe Peng la cină, sâmbătă. Clipurile par să sublinieze în mod deliberat anumite date.

Unul dintre videoclipuri, de doar 45 de secunde, pare să o arate pe Peng stând alături de co-directorul turneului China Open, Zhang Junhui, împreună cu două femei, în jurul unei mese, într-un restaurant din Beijing. Pe tot parcursul înregistrării video, Zhang vorbeşte cu Peng, dar ea nu spune nimic.

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

La un moment dat, potrivit traducerii CNN, Zhang a spus: „Da, anul acesta este diferit de anul trecut, din cauza pandemiei. Iniţial, am planificat să avem zece turnee în trei luni, nu e mâine 20 noiembrie? Am planificat de mult timp..." Dar una dintre cele două femei l-a corectat repede, spunând: "21". "O, 21 noiembrie, mâine este 21 noiembrie, vom avea ultimul meci la Zuanshi”, a continuat Zhang.

"Am avut meciuri la scară mai mare înainte, dar, din cauza pandemiei, două turnee au fost afectate. Deci se estimează că vor fi mai puţini jucători, dar copiii sunt încă foarte entuziaşti", a adăugat Zhang.

"Deci, jucătorii din meciul de mâine sunt campionii celor nouă turnee din ultimele trei luni. Puteţi vedea că este duminică, la sfârşitul lunii noiembrie, aşa că este ca o finală de sfârşit de an", a mai spus Zhang în videoclip.

Un alt bărbat, sub numele Ding Li, a postat şi el pe Twitter acelaşi videoclip şi câteva fotografii noi cu Peng, cu el şi cu alţii. El a scris: "Peng Shuai este cu mine. Suntem la acest restaurant din Beijing care a devenit viral online, tocmai am terminat cina”.

În tweet-ul său, Ding susţine că masa este la Beijing Yibin Guesthouse. Numele restaurantului se potriveşte cu ceea ce este afişat în acest videoclip postat de Hu Xijin, redactor-şef al tabloidul de stat Global Times.

Duminică, membrii presei de stat chineze au lansat alte videoclipuri pe reţelele de socializare, care pretindeau să o arate pe Shuai Peng la un eveniment de tenis pentru copii din Beijing. În aceste videoclipuri, Peng vorbeşte foarte puţin, dar este văzută zâmbind şi acordând autografe.

CNN precizează nu poate verifica în mod independent cele două clipuri video sau să confirme când au fost filmate.

Sampai penampilan Peng Shuai hari Minggu ini 21 Nov di kompetisi tingkat remaja, jadi berita dunia 😁😁 Presiden Biden bakal menonton clip ini berulang2 kali.. O Peng Shuai.. Peng Shuai..😆😆 pic.twitter.com/pPX2j7BQGJ— Daemoen (@Mentimoen) November 21, 2021

