Ascensiunea formidabilă a campioanei de la Cluj-Napoca. Secretul cu care Anett Kontaveit a șocat lumea tenisului. Ce s-a întâmplat în luna august

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, principala favorită, a fost învinsă de estoniana Anett Kontaveit cu 6-2, 6-3, duminică, în finala turneului Transylvania Open (WTA 250), găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

Kontaveit (25 ani, 14 WTA), a doua favorită a turneului, a obţinut victoria după o oră şi 10 minute, iar acest succes i-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor, dar și accesul în premieră în Top 10 mondial, mai precis pe poziția a 8-a.

Remarcabilă e ascensiunea jucătoarei din Estonia de la mijlocul lunii august, atunci când a acumulat 5 eșecuri la rând în circuitul WTA, cu înfrângeri în primul tur inclusiv la Wimbledon și la Olimpiada de la Tokyo.

A fost momentul în care Anett Kontaveit și-a angajat un nou antrenor, pe fostul jucător rus Dmitry Tursunov (38 de ani), iar rezultatele au venit imediat.

Astfel, în decurs de numai două luni și jumătate, Kontaveit a câștigat 4 turnee (Cleveland, Ostrava, Moscova și Cluj-Napoca), în două finale depășind jucătoare din România, pe Irina Begu la Cleveland, respectiv pe Simona Halep la Transylvania Open.

Per total, Anett Kontaveit a ajuns la un bilanț uluitor, 26 de victorii și doar două înfrângeri, bilanț cu care a prins pe ultima sută de metri un loc la Turneul Campioanelor de la Guadalajara (Mexic), urcând de pe locul 30 în WTA Race până pe 8.

Since August 17th: Went 26-2, 4 titles, and will surge from No.30 to No.8 on the Porsche Race to the WTA Finals.

