Campioana de la US Open 2019 a avut o perioada de cosmar din cauza accidentarilor si a coronavirusului, dar spera sa lase toate acestea in urma.

Simona Halep se prabuseste in clasamentul WTA; pe ce loc e acum

Ads

Bianca Andreescu va juca in primul tur la Wimbledon contra frantuzoaicei Alize Cornet. Inainte inceperii turneului, ea a scris pentru Metro.uk:

"Nu o sa va mint, perioada care a urmat dupa ce am castigat primul Grand Slam a fost una extrem de difila. Au fost sase luni in care am fost accidentata, apoi, cand sa ma intorc, a aparut coronavirusul. Am avut perioade dure de carantina in Australia, din cauza antrenorului meu, si la Madrid, cand am fost eu depistata pozitiv. In total, au fost 14 lun in care am stat pe bara si am ratat toate Grand Slamurile.

Am vazut cum e viata fara tenis si, va spun sincer, nu prea mi-a placut.

Acum, vreau sa me dezvolt in continuare mental, fizic, emotional, spiritual - toate astea sunt foarte importante pentru mine. Pe teren, vreau sa devin numarul unu. Nu stiu daca e posibil anul acesta, poate un Top 3.

Sunt vremuri frumoase pentru tenisul feminin. Sunt atatea jucatoare tinere. Naomi Osaka, Coco Gauff, Sofia Kenin, Iga Swiatek, Ash Barty, Aryna Sabalenka... si lista merge mai departe.

Cred ca rivalitatile se vor dezvolta vor fi superimportante. Cred ca putem schimba jocul. Cred ca putem schimba lumea. Mai ales ca suntem toate super super tinere si putem dezvolta aceste rivalitati. E grozav".