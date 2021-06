Meci de gala pentru Ana Bogdan la Wimbledon. Romanca o are in fata pe finalista de la Roland-Garros. Se joaca primul set LIVETEXT

Patru romance vor evolua miercuri in turneul de Grand Slam de la Wimbledon, iar prima care va intra pe teren va fi Ana Bogdan, de la ora 13.00.

Jucatoarea din Romania, locul 91 WTA, va evolua impotriva rusoaicei Anastasia Pavliucenkova, locul 19 mondial si favorita 16. Pavliucenkova este in cea mai buna forma a carierei, ea ajungand in urma cu doua saptamani pana in finala turneului de la Roland-Garros, unde a fost invinsa de Barbora Krejcikova.

Desfasurarea LIVE a meciului:

*2-1 pentru Ana.

*A inceput partida, cu Ana Bogdan la serviciu.