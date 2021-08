Ana Bogdan și Gabriela Ruse, înfrângeri dureroase la US Open! Ana a avut două mingi de meci într-o partidă de aproape 4 ore!

Ana Bogdan a pierdut în primul tur de la US Open în fața jucătoarei spaniole Rebeka Masarova, venită din calificări.

Ana Bogdan (locul 102 WTA) și Masarova (locul 231) au ajuns în fiecare set la tie-break. Pe primul l-a câștigat Ana, iar pe următoarele două Rebeka, scor final 6-7 (9/11) 7-6 (7/2), 7-6 (11/9), pentru jucătoarea iberică.

Masarova și-a adjudecat a șasea minge de meci, în vreme ce Ana Bogdan a avut și ea două mingi de meci în tie-brekul decisiv!

Partida a durat 3 ore și 44 de minute, fiind cea mai lungă partidă de la US Open într-un meci de pe tabloul feminin!

Într-un alt meci, Gabriela Ruse (locul 108 mondial) s-a înclinat în fața Marketei Vondrousova 938 WTA). A fost 7-5, 6-1 pentru vicecampioana olimpică, după ce Ruse a condus în primul set cu 5-2!

This match between 🇪🇸 Rebeka Masarova and 🇷🇴 Ana Bogdan has broken the #USOpen record for longest women’s singles match of the Open Era, previously held by Gavrilova/Rogers. pic.twitter.com/COArRyPGEb— Break Point (@BreakPointPod) August 31, 2021