Ce pasiune comună au Ana Bogdan și Emma Răducanu, despre care au discutat la Transylvania Open

Ana Bogdan s-a calificat în turul secund la Transylvania Open, după ce a trecut de Ivana Jurovici.

Următoarea adversară a Anei la Transylvania Open va fi Emma Răducanu sau Polona Herzog, ele urmând a se confrunta mâine. Ana Bogdan s-a declarat impresionată de jocul Emmei la US Open şi de energia acesteia.

”Am întâlnit-o ieri pe Emma şi am schimbat câteva vorbe, au fost despre Formula 1, nu despre tenis, pentru că suntem fane amândouă şi am avut acest subiect de discuţii. Pentru mine va fi o onoare să joc împotriva ei. Este o campioană tânără, frumoasă, deşteaptă şi foarte simpatică. Cred că am învăţat de la ea când am urmărit meciurile la US Open, avea o anumită energie, şi energia ei de copil, inocentă, nu am mai întâlnit-o la alte jucătoare. Adică toate suntem acolo, concentrate, focusate, să luptăm, să ne dăm viaţa pe teren, însă ea o făcea în alt mod, cu zâmbetul pe buze, cu altă atitudine. Mi-a plăcut foarte mult, am admirat şi apreciat zâmbetul ei şi mi-aş dori să fim cât mai multe aşa, cu zâmbetul pe buze în timpul meciurilor”, a spus Ana Bogdan.

Emma Răducanu va debuta azi la Transylvania Open, nu mai devreme de ora 18.00.