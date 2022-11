Temă la clasa a VII-a: Scrieți de 50 de ori formulele din fotografie. ”Nu așa se învață matematică!”

Mulți părinți și elevi au nemulțumiri legate de sistemul de învățământ din România, iar printre acestea sunt și temele prea multe sau prea grele.

Situațiile care îi revoltă pe aceștia sunt comentate pe grupurile dedicate. Este cazul unei mame care a semnalat temă primită de copilul său de clasa a VII-a la matematică. Elevul a avut de scris de 50 de ori câteva formule la matematică, după cum a semnalat mama sa într-o postare pe Facebook.

"Tema la clasa a VII-a:

Scrieți de 50 de ori formulele din fotografie. Nu știu cum să reacționez....mi se pare de noaptea minții", a scris aceasta pe grupul civic Părinții cer schimbare".

Formule pentru Clasa a VIII-a, predate cu un an mai devreme

Una dintre observațiile care revine în comentarii este că nu este respectată programa, iar formulele primite ca temă se regăsesc în materia de clasa a VIII-a, de fapt.

"Cam mult de 50 de ori mai ales de scris, dar poate e o metodă de a fi sigur că le învață. Formulele acestea sunt de baza în cls a 8a și se fac și în cls a 7a."

"Nu se mai fac în clasa a șaptea, conform noilor programe (care-s implementate de vreo 5 ani)."

"În manual nu sunt pentru că manualul respectă programa."

"Iar ultima formulă nu e nici în programa de liceu măcar. Se folosește în unele probleme de olimpiadă, dar chiar și acelea se pot rezolva și prin alte metode."

"Cum să reacționați: spuneți-i să nu-și scrie tema, pentru că:

primele trei formule fac parte din materia clasei A OPTA;

a patra formulă nu se învață obligatoriu nici măcar în liceu, chiar dacă unii profesori o predau în clasa a opta (în niciun caz în clasa a șaptea, fiindcă se demonstrează cu ajutorul primelor două formule);

nu în ultimul rând, NU AȘA SE ÎNVAȚĂ MATEMATICĂ! (de fapt, nu așa se învață nici alte discipline).

Formulele importante trebuie scrise de mai multe ori, dar nu în aceeași zi, ci cu ocazia rezolvării mai multor exerciții. Ce ar fi trebuit să învețe (în clasa a OPTA!) era să se descurce, la o adică fără ele și, bineînțeles, să le demonstreze.

Sunt profesoară de matematică, am gradul I și 37 de ani vechime, am avut și elevi din centre de plasament, și elevi cu premii la olimpiada națională. Chiar știu ce vorbesc!"

"Alegeți 10-20 de exerciții cu formulele respective, și dacă apoi copilul le știe scrieți sub tema- "confirm că am verificat și fiul/ fiica mea știe formulele cerute". Vă semnați și vă puneți și nr. de tel., dacă proful dorește să ia legătura cu dvs. Și învățați copilul să spună că mama nu mi-a dat voie să scriu pe de rost, dar și-a pus nr. de tel. pe caiet, dacă doriți să vorbiți cu ea."

"I-am interzis să copieze"

Și alți profesori au obiceiul să dea drept temă pagini întregi de copiat din manual în caiet.

"Ce încerc eu să fac (cu copil doar de a V-a) este să îl sfătuiesc să învețe cât mai isteț astfel încât să supraviețuiască gimnaziului. El a avut tema la TIC în vacanță din octombrie (o săptămână) să copieze câteva pagini de pe manual pe caiet. În aceeași săptămâna a avut și tema la matematică și română.

Ne-am trezit duminică seară că are tema de făcut la TIC (uitase până atunci). I-am interzis să copieze. Mai ales la TIC!!! El a insistat că trebuie. Am ajuns la un compromis prin care i-am dictat eu pe sărite doar definițiile importante. L-am asigurat că dacă ia notă proastă pe tema nefăcută are susținerea mea și merg la școală să discut cu profesorul. I-am și explicat de ce nu sunt de acord cu o astfel de temă: copiat de pe manual pe caiet. Înțeleg un conspect, înțeleg să copiezi definiții în ideea în care reții ce scrii, dar să copiezi PAGINI, nu, asta nu înțeleg."

"Îmi place această abordare. Trebuie să avem curaj să nu ne supunem oricărui lucru. La fel trebuie să îi învățăm și pe copii. Și eu i-am explicat că a primi ca temă să copieze paginile din manual este efectiv un abuz care nu trebuie acceptat. Profesorul să se implice și să țină o lecție cum trebuie."

"Nu erau mai utile niște exerciții simple în care să folosească formulele respective? Doar zic. Când a avut fi-miu ca "temă" o chestie din asta nu doar că nu a reținut nimic, dar pe final începuse să scrie greșit."

"Asta se întâmplă când profesor de matematică poate fi oricine... Astea-s formule la care ajungi prin demonstrație. Dacă nu înțelegi de ce e așa și nu altfel, degeaba le știi ca papagalul. Doamne ferește, chiar noaptea minții. Eu aș merge să întreb cu sinceritate profesorul unde a învățat această revoluționară metodă de predare."

Pare a fi o pedeapsă

"Pare a fi o pedeapsă, nu o formă de învățare. Să înțeleg că formula trebuie memorată chiar dacă nu știi rezolvarea."

"Trebuie să știm să le deducem, dar astfel de formule ( și altele) se MEMOREAZĂ în vederea susținerii unui examen care durează 2 ore. Ce ar fi să deducem toate formulele și demonstrațiile pentru examen. Unde am ajunge?

Este adevărat că în mod normal formulele se memorează după folosirea lor în mai multe exerciții (numărul lor variază de la copil la copil.)"

"Astea sunt formule de calcul prescurtat care se fac în a 8-a. Sunt premergătoare funcțiilor și nu numai. Înțeleg că poate fi un pic cam zelos profesorul și le poate explica în avans anumite idei, dar EXPLICĂ, nu a-i pune să copieze. Asta e o inepție, mai ales la mate."

"Este interzis să predăm materia de clasa a opta în clasa a șaptea (primele trei formule) și să obligăm elevii să învețe formule care-s facultative și în liceu în clasa a șaptea (a patra formulă).

Este, de asemenea, recomandabil, ca profesori de matematică, să avem niște cunoștințe minimale de didactică și să nu punem elevii să învețe o materie prin excelență logică prin ceea ce Creangă numea "un curat meșteșug de tâmpeală". Este de-a dreptul interzis să folosim tema ca formă de sancțiune".