Cum a apărut primul televizor fabricat în România. De ce îi curenta pe cei care îl atingeau

Primele televizoare din România au fost fabricate la „Uzinele Electronica” din București începând cu anul 1961, pe baza unei licențe achiziționate de la firma CSF – Franța.

Au fost asamblate 14.000 de aparate, primul model fiind VS 43 – 611, în casetă de tablă, urmat apoi de modelele VS 43 – 612 și VS 43 – 613, în casete de lemn, toate sub licență franceză, unde genericul VS reprezintă prescurtarea de la video – sunet. Trecerea de la carcasele de tablă la cele de lemn a fost determinată de faptul că primele curentau ușor oamenii atunci când puneau mâna pe ele, fiind în funcțiune.

Cele trei categorii de televizoare au fost de tipul cu șasiu unic, echipate cu tuburi electronice și cu rotator cu sistem de acord pe post. Aparatura pentru laboratoarele de proiectare și pentru producție, stația de semnale TV, proprie liniei de fabricație și unele elemente ale acestei linii au fost de asemenea achiziționate din Franța, în cadrul licenței.

Alinierea la nivelul de vârf al tehnicii mondiale în domeniul televizoarelor alb – negru s-a realizat în anul 1976, când a început fabricarea televizoarelor modulare cu circuite integrate, a baleiajului orizontal tranzistorizat și a stabilizatorului de tensiune înglobat în TV.

Televizorul alb-negru Diamant, unul dintre cele mai cunoscute în perioada comunistă

Între 1961 și 1990, Romania a fabricat circa 50 de tipuri de televizoare, care aveau nume diverse - Azur, Național, Cosmos, Luchian, Grigorescu, Miraj, Sport, Snagov, Diamant - și ajungeau chiar și pe piețe externe, deși erau alb-negru.

Primul televizor color

Anul 1984 a marcat apariția primelor televizoare color cu seturi din RDG, reprezentate de modelele Telecolor 3006 și Telecolor 3007, urmate, la scurt timp, de Telecolor 4106 și Cromatic 01. Modelele Tehnocolor si Cromatic nu erau pentru orice datorită prețului destul de mare, de circa 20.000 de lei. De un mare succes s-au bucurat televizoarele Sport, de mici dimensiuni, care erau, de asemenea, exportate în mai multe țări.

Televizoarele din acea perioadă erau ca o cutie voluminoasă, care avea în partea din față un ecran din sticlă groasă, dar redus că dimensiune (o diagonală de 56 cm era considerată mare pe atunci), iar în partea din spate un conglomerat de circuite electronice, cu tranzistori, diode, condensatori și potențiometre.

Televizorul color Cromatic

Alături de ecran, pe partea frontală, se află panoul cu butoane: pornire/oprire, volum, reglare a luminozității sau a contrastului. Ca să reglezi televizorul, trebuia învârtit butonul aferent.

Când a apărut televiziunea în România

31 decembrie 1956 este ziua când a fost inaugurată în România televiziunea de stat, denumită și Televiziunea Română. Modelul instituției este preluat după Televiziunea Franceză și după BBC adică limitarea spectrului frecvențelor și realizarea un program național standardizat.

Anul 1957 aduce pentru televiziunea din România câteva premiere naționale: primul car de reportaj intră în dotarea TVR, se înființează o stație pentru recepția emisiunilor din exteriorul României, sunt efectuate două transmisii în direct a unor evenimente, primul fiind muzical - concertul lui Yves Montand de la Sala Floreasca, iar al doilea sportiv.

În anul 1968 este inaugurat un nou sediu, folosit și în prezent, pe Calea Dorobanților. Interesul cetățenilor pentru această formă de comunicare este deosebit în România, cifrele confirmând cererea crescută de televiziune, dar și existența unui număr din ce în ce mai mare de consumatori. Astfel în 1965 numărul abonaților la serviciul public de televiziune ajunge la cifra de 500.000, iar în anul 1970 la 1,5 milioane.

O altă dovadă a interesului crescut pentru televiziune este și apariția în 1968 a programului 2 de televiziune, numărul orelor de program depășind volumul de 100 pe săptămână la nivelul anului 1973. Din 1982 însă, orele de program încep să se reducă drastic, ca urmare a deciziei luate de nivelul conducerii statului comunist, de către Elena și Nicoale Ceaușescu, culminând în 1985 cu desființarea canalului 2 și limitarea canalului 1 la doar doua și ulterior trei ore pe zi.

În perioada scurtă de emisie zilnică, programul cuprindea aproape exclusiv emisiuni despre ”beneficiile” sistemului comunist pentru România, precum și elegii aduse celor doi dictatori. După numeroase probe, la 23 august 1983 Televiziunea Română face prima transmisie color oficială. Au urmat ani la rând așa-numitele programe ”parțial-color”, când emisia în culori era oprită în mod expres din regia de emisie.