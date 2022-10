Două eleve au ajuns la spital după ce le-a căzut un televizor în cap, la școală: ”Tremurau. Când au pus mâna, curgea sânge”

Două eleve ale Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani au ajuns, miercuri, 12 octombrie, la Spitalul de Urgență Petroșani după ce le-a căzut un televizor în cap la școală.

Incidentul a avut loc la ora de sport, când cele două eleve stăteau pe bancă deoarece nu aveau echipamentul adecvat. Deasupra băncii era un televizor amplasat pe o poliță prinsă cu dibluri în perete, care stătea acolo de ani de zile, potrivit Gazeta de Dimineață.

”Între orele 9 și 10, la sala de sport, două eleve de la clasa a X-a stăteau pe băncuță la ora de sport și un televizor, care era fixat pe perete de foarte mulți ani, a picat efectiv pe capul acestora. Am sunat la 112, am mers cu doamna dirigintă împreună la SUP. Sunt în afara oricărui pericol”, a declarat Alexandru Lăutaru, directorul Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani.

Profesorul a auzit un zgomot și a văzut cum cade televizorul și mobila pe care era așezat. A apucat doar să împingă puțin cele două obiecte aflate în cădere.

”Șocant, vă dați seama că s-au speriat și ele. Tremurau. O elevă a zis că o doare capul foarte tare. Când au pus mâna la cap, curgea sânge, s-a speriat și mai tare”, a declarat profesorul de sport, Cristian Tomele.