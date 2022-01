TCL prezinta cel mai subtire televizor Mini LED TV 8K de 85 inch

TCL a expus la CES prototipul celui mai subtire televizor Mini LED 8K, cu o grosime de doar 3.9mm.

TCL, unul dintre cei mai mari producatori de dispozitive electronice de consum si printre principalii jucatori din industria TV la nivel mondial, a revenit anul acesta pe scena CES. In cadrul evenimentului cu prezenta fizica de la Las Vegas, TCL a expus prototipul celui mai subtire televizor Mini LED 8K, alaturi de monitorul Mini LED WQHD 165Hz R1500, TCL LEINIAO AR, precum si ochelarii TCL NXTWEAR AIR. Mai mult decat atat, TCL a prezentat ultimele tehnologii de display TV – Mini LED si QLED, cele mai performante monitoare si cele mai noi dispozitive mobile, ochelarii cu realitate augmentata si o gama larga de dispozitive smart home.

„Suntem incantati sa fim iarasi fizic la CES 2022. Avem un stand interactiv, impresionant, si suntem mandri sa facem parte din aceasa industrie foarte dinamica. In acest an, am lansat tema #TCLInspireGreatness si ne propunem ca, prin intermediul produselor si serviciilor noastre, sa continam sa imbunatatim stilul de viata al oamenilor, sa ii ajutam sa traiasca, sa munceasca sau sa se bucure de timpul liber intr-o maniera mai confortabila, fara grijile zilnice, Nu in ultimul rand, #InspireGreatness isi propune sa incurajeze oamenii sa viseze la excelenta in orice domeniu al vietii lor”, a spus Juan Du, Chairperson TCL Electronics.

Inca din anul 2018, TCL a investit constant in tehnologia Mini LED. De-a lungul timpului, s-a concentrat asupra dezvoltarii acestei tehnologii inovatoare si a devenit, intr-un timp foarte scurt, un adevarat lider in industria Mini LED.

Astfel, la CES 2022, TCL a prezentat in premiera prototipul televizorului 8K Mini LED cu o diagonala de 85 inchi. Acest model este cel mai subtire televizor Mini LED, cu o grosime de doar 3.9 mm, dar cu o calitate a imaginii de neegalat, cu un contrast remarcabil oferit de peste cele 2000 de zone de contrast si o paleta foarte larga de culori si nuante redate perfect.

Un stil de viata inteligent implica, in societatea contemporana, utilizarea unui televizor cu ecran mare. Astfel, TCL este complet dedicat procesului continuu de inovare si dezvoltare al celor mai noi modele de electrocasnice si dispozitive mobile, totul pentru a contribui la un stil de viata usor, comod si simplu.

„Speram ca tehnologia noastra sa inspire si sa creeze solutii pentru problemele de zi cu zi ale oamenilor, dar si sa le permita bucuria de a petrece mai mult timp alaturi de familie si prieteni”, a adaugat Juan Du. „La TCL, prin intermediul produselor si serviciilor noastre, lucram pentru a crea un stil de viata sigur si sanatos pentru utilizatori”.

De asemenea, la stadul TCL de la CES 2022 vizitatorii au putut interactiona si explora tehnologia din spatele inovatiilor TCL, inclusiv cel mai performant monitor Mini LED e-sport si cele mai noi dispozitive purtabile si portabile, printre care se numara:

TCL LEINIAO AR – primul binoclu de pe piata cu un display full-color Micro-LED, care are in spate o tehnologie revolutionara bazata pe unda optica holografica. De asemenea, este primul dispozitiv full-color care vine insotit de o pereche de ochelari smart, subtiri si usori.

TCL NXTWEAR AIR – o experienta cinematografica portabila, care ofera aceeasi calitate din punct de vedere vizual ca un ecran de 140 inch, de la o distanta de 4 metri. Dispozitivul ridica standardele de calitate in ceea ce priveste vizionarea filmelor, jocurile video pe mobil sau chiar munca de birou pentru cei care lucreaza la distanta. Cu o greutate de doar 75 g, cu lentile standard, ochelarii NXTWEAR AIR vin cu doua lentile care pot fi schimbate, facand astfel posibila impletirea armonioasa intre confort si stil.

Monitorul Mini-LED TCL CSOT’s 34-inch WQHD 165Hz R1500 – un monitor creat special pentru jucatorii e-sports. Cu cele 1152 de zone locale de luminozitate, monitorul este singurul de pe piata cu o astfel de capacitate, fiind capabil sa redea chiar si cele mai mici detalii si un contrast impecabil, totul creand o imagine clara, complexa, de cea mai inalta calitate. Monitorul are o diagonala de 34 inch si o rata de reimprospatare de 165Hz, ceea ce ofera jucatorilor o viteza de redare mult mai rapida si o imagine perfecta, contribuind astfel la obtinerea unui mod de joc fluid, fara intreruperi.

De asemenea, la standul sau de la CES 2022, TCL a organizat demonstratii ale ecosistemului Matter. Matter reprezinta un standard de calitate al intregii industrii, o garantie de performanta a dispozitivelor smart si a modului perfect de functionare a acestora.

TCL a expus toate aceste produse uimitoare la standul sau de la CES, din Las Vegas, in perioada 5-7 ianuarie 2022.

Puteti afla mai multe detalii interesante despre participarea TCL la CES 2022 pe canelele de social media, utilizand hashtagurile dedicate, #TCLInspireGreatness #TCL_MiniLED #CES2022.

Despre TCL

TCL este recunoscut pentru televizoarele de inalta calitate care garanteaza o veritabila experienta cinematografica direct in confortul casei consumatorilor.

Punand nevoile clientilor in centrul activitatilor de testare si dezvoltare de produs, TCL s-a bucurat in primele luni ale lui 2020 de o crestere impresionanta pe piata globala. In ciuda economiei mondiale fragile, TCL a mentinut cifre impresionante de vanzari TV in toata lumea. Numai in primul trimestru al anului 2020 s-au vandut 4,27 milioane de televizoare marca TCL.

Fondata in 1981, astazi este prezenta in peste 160 de tari. Pe locul al doilea din punct de vedere al volumului de vanzari pe piata globala a televizoarelor, in 2019, potrivit celui mai recent raport Sigmaintell, TCL opereaza propriile sale centre de cercetare, productie si dezvoltare de produse electronice de larg consum, de la televizoare si dispozitive audio, la produse inteligente pentru casa.