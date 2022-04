Pandemia pare că a luat sfârșit. Deci, ne întoarcem pe scenă? Dacă suntem cântăreți la operă sau avem un rol în orchestră, deja ne-am întors și așteptăm publicul în sală.

Dacă suntem angajați în corporații, revenim la programul de lucru de fabrică, de la 9 la 18, de luni până vineri, la birou sau continuăm să lucrăm de-acasă?

Acest articol e despre:

- avantajele unei ședințe în online comparativ cu o ședință la birou, într-o sală de întâlniri;

- exemplu personal: călătoria mea prin care mi-am dat seama că într-o ședință online, mă simt mai „aproape” de interlocutori decât în multe dintre ședințele în persoană, la birou.

Am fost unul dintre aceia care a lucrat de-acasă începând cu martie 2020 și până în prezent. În tot acest timp, m-am gândit dacă îmi lipsește mersul la birou. Mi-am dat seama destul de repede că, pentru mine, calitatea interacțiunii cu colegii era neschimbată. Mai mult, uneori aveam impresia că e chiar o comunicare mai bună. Totuși mi-a luat ceva timp să-mi dau seama de ce. S-a întâmplat, descoperind acum un an, o compoziție orchestrată exclusiv online.

Versurile sunt puternice și cât se poate de actuale (deși compoziția e din anii ’80):

„Ce-o să ne dai, Doamne, în aceste vremuri tulburi, /Ce cuvinte o să-mi aline sufletul, viitorul, pentru anii ce mi-au rămas?”.

Vă invit să urmăriți melodia aceasta.

Creația m-a cucerit: prin versuri, prin ritm și mai ales prin interpretarea cântăreților. Continui să ascult și să urmăresc cu mare interes videoclipul. A ajuns să-mi placă atât de mult încât am început să caut melodia într-o înregistrare care să aibă o mai bună calitate a sunetului, însă fără succes.

Am găsit o interpretare cu o singură cântăreață, îmbrăcată elegant pe scena, cântând foarte frumos dar... îmi lipseau toți ceilalți. Apoi, gândindu-mă cum ar fi ca toți cei din videoclip sa fie pe scenă, mi-am dat seama că nu mi-ar plăcea. Mi-ar fi foarte greu să le văd expresiile faciale așa cum am ocazia sa văd în videoclip. Plus că ar lipsi culoarea “scenei” fiecăruia. În videoclip, fiecare și-a ales ținuta și cadrul în care să se filmeze, doua elemente care spun atât de multe. Oricât de aproape de scenă stai, nu-i vezi pe toți în detaliu, iar ecranelor mari le e de asemenea greu sa capteze micro-expresiile pe care le poți vedea pe monitorul tău.

Pe scenă, n-ar sta în mediul lor confortabil de-acasă, n-ar fi în fața microfonului lor, n-ar fi în hainele pe care au ales sa le poarte pentru această înregistrare; pe scenă, la fel ca la orice serviciu, școală sau în orice alta instituție, ar fi cadrul impus. In timp ce aici, pare ca soliștii au avut alegere deplină sa fie ei înșiși.

Ați observat micro-gesturile? Ce explozie de detalii, ce bogăție de gesturi, câtă autenticitate. Credeți că toate acestea ar putea fi manifestate pe scenă? Dar observate de public? Mă gândeam cum ar arăta aceasta filmare cu 100 de instrumentiști și cu peste 20 de soliști?

Calitatea sunetului ar fi net superioară. Totodată, deși i-am vedea pe toți odată (cât ne-ar permite poziția de unde am urmări spectacolul) și totuși ceva n-ar mai fi.

Așa privesc și apelurile video din tele-muncă.

Oare, nu cumva faptul că un om poate să lucreze din mediul lui ii va aduce mai multă productivitate, mai multă creativitate?

Să ne aducem aminte că mediul corporatist e construit pe modelul de „fabrica”, impus, cu program fix, cu reguli de ținută, cu aliniament. Este tiparul în care am fost crescuți, prin școlile pe care majoritatea le-am frecventat, cu ora stricta de intrare, ținută obligatorie (uniformă), reguli, reguli, reguli.

Și atunci? Pentru acele meserii pentru care se poate, ce e de preferat: mediu online sau prezență fizică la birou?

Care ar fi avantajele?

Dincolo de autenticitatea interacțiunii, costul cu spațiul de birouri poate fi redus, se economisește timp cu deplasarea la birou etc.

Ce se pierde totuși?

Într-o primă fază un aparent sentiment de „împreună”. Dar oare nu suntem împreună și când suntem separați?

Cum putem măsura asta? Ce putem face?

Sunt întrebări legitime la care e nevoie să ne răspundem și să vedem ce ni se potrivește. Pentru unii în continuare mersul la birou poate fi opțiunea cea mai potrivită, așa cum pentru noi toți, mersul la un spectacol are in continuare farmecul lui, dincolo de detaliul care se pierde.

Pentru mine, apelurile video avute in perioada de tele-muncă, m-au apropiat de oamenii cu care am interacționat. Astfel paradoxul a fost înlăturat. E firesc să simți mai aproape un om care interacționează cu tine din mediul lui, ai ocazia să afli mai multe despre acesta, fără să vrei. Când te-aștepți mai puțin apare prima pisică, îi latră câinele, apoi, mai plânge un țânc și dintr-o dată raportul de comunicare e mai complet, mai uman.

Cât de mult putem sa vedem. Chiar daca vedem doar fața, e mai bine decât la birou, când într-o sală mare de ședințe abia-l vezi pe cel de lângă tine sau pe cel de vizavi care uneori e prea departe.

Apelul online ne aduce totul in același plan. În online, la o ședință de 10-20 oameni, poți să-i vezi pe toți în același timp.

Pe final, punctez câteva recomandări pentru un apel video de succes. Dacă tot e sa lucrăm in online, hai să vedem cum aducem elementele de „offline” încât să fim cât mai eficienți și mai prezenți.

Un apel video ar trebui să fie tratat exact ca o întâlnire în sala de ședințe:

- camera video să fie pornită, așezată în așa fel încât fața să fie centrată – a fi cu camera oprită, ar fi echivalent cu a fi prezent la birou însă închis într-un dulap, fără imagine, si ai vorbi de-acolo;

- lumina să-ți lumineze frontal și suficient de puternic fața, încât interlocutorii să te poată vedea;

- la fel ca în sală, unde nu ai panou propriu („background”) pe care ți-l aduci de-acasă, recomand să lași imaginea naturală de fundal;

- microfonul să fie tot timpul pornit - e cam greu să-ți tai sunetul când ești în sala de ședințe, plus că te înveți greșit și ulterior e posibil sa uiți “să iți tai sonorul” când ajungi la birou;

- e recomandat de asemenea ca opțiunea de dialog („chat”) sa fie dezactivată – precum în sală, e imposibil sa ai discuții paralele;

Îndeplinind aceste condiții, poți asigura o comunicare de excepție, având toți ochii ațintiți frontal asupra ta.

Pentru următoarea ta ședință de echipă, te invit să experimentezi și sa reflectezi. Până la urmă, nu există alegeri bune sau rele, există alegeri, care formează „experiența”. Mult succes!

