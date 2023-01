Telemeaua de Ibăneşti, făcută după o reţetă străveche de pe Valea Gurghiului, urmează să fie certificată la nivel mondial după ce, în anul 2016, a fost primul produs lactat din România protejat la nivel european, fiind înregistrat în Registrul Denumirilor de Origine Protejate şi al Indicaţiilor Geografice Protejate.

”Urmează să ne certificăm la nivel mondial cu telemeaua de Ibăneşti. Aşteptăm să vină cei de la Comisia Mondială, din Canada, împreună cu DG AGRI şi DG SANTE, care să reactualizeze caietul de sarcini cu realitatea din teren. Şi ne dorim ca pe viitor, în decursul lunii august-septembrie, să fim certificaţi mondial cu Telemeaua de Ibăneşti. Nu mai există nicio certificare la nivel mondial din România, acum încep produsele europene să se certifice, e o legislaţie nouă şi la nivel mondial. Ce anume îl face atât de special? Calitatea, laptele, materia primă obţinută din cele trei comune Ibăneşti, Hodac şi Gurghiu, care au o floră spontană deosebită”, a declarat presei joi, 19 ianuarie, reprezentantul firmei producătoare, Nicu Bumb.

Potrivit acestuia, telemeaua de Ibăneşti se va fabrica tot timpul cu lapte provenit din cele trei comune - Ibăneşti, Hodac şi Gurghiu - şi va avea la bază un ingredient special, o saramură care se regăseşte în stare naturală doar în acea zonă.

”Pe lângă lapte, mai există şi tradiţia din zonă, oamenii din zonă făceau brânză iarna (când tăiau şi porcul), făceau şi o brânză, iar carnea de porc şi brânza respectivă o puneau în recipiente care le ţineau până vara. Erau conservate cu saramură dintr-un sat din comuna Gurghiu, satul Orşova, unde noi am concesionat această fântână (cu apă sărată, n.r.), am îngrădit-o. De acolo am tras o conductă de vreo 400 de metri într-un bazin de 12.000 de litri de unde fiecare producător din zonă poate să se servească dacă vrea să îşi facă brânză, telemea, să pună carnea la conservare în condiţii optime şi de igienă. Şi prin diferite analize de laborator la Comisia Europeană, când am început caietul de sarcini, am depistat ce nu ştiam noi, că această saramură are o cantitate de calciu şi magneziu mai mare, care are o amprentă importantă în produsul finit”, a precizat Nicu Bumb.

Telemeaua de Ibăneşti este făcută după o reţetă moştenită din cele mai vechi timpuri de localnicii de pe Valea Gurghiului, din lapte de vacă, cu saramură de la Orşova.