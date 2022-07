Telefonul care a salvat viața unui soldat din Ucraina VIDEO

Un soldat ucrainean povestește într-un filmuleț cum telefonul său i-a salvat viața.

Secvențele arată cum militarul scoate din rucsac smartphone-ul și arată cum glonțul s-a oprit în telefon, arată Twitter Nexta.

”Glonțul a lovit smartphone-ul, care i-a atenuat impactul și a împiedicat rănirea soldatului”, e textul care însoțește video-ul.

Pe 24 februarie, Rusia a lansat o agresiune militară neprovocată şi nejustificată contra Ucrainei.

Moscova afirmă că este vorba despre o ”operaţiune militară specială de denazificare” a ţării vecine şi de protejare a comunităţii rusofone din estul Ucrainei.

