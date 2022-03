Administratorul firmei care a livrat în 2015 stația de mituri asfaltice către SC Tel Drum SA a fost audiat, miercuri, 30 martie, în calitate de inculpat în dosarul în care directorii Tel Drum – Florea Neda, Mircea Vișan și Petre Pitiș – sunt judecați pentru o fraudă cu fonduri europene de aproape 5 milioane de lei. În 2015, WFA Impex SRL a avut un profit de 12% din valoarea totală a contractului, iar relația acestei firme cu Tel Drum însemna 20% din cifra de afaceri.

Detaliile date de Ion Florian, administratorul WFA Impex, arată de ce sunt atât de profitabile contractele cu firmele de stat. La un calcul simplu, 12% din valoarea totală a contractului cu Tel Drum (5 milioane de lei) ar însemna 600.000 de lei, bani care reprezentau profitul WFA Impex.

Pe de altă parte, dacă acest contract cu Tel Drum a reprezentat 20% din cifra de afaceri a firmei WFA Impex în anul 2015, rezultă că respectivul contract cu Tel Drum a reprezentat 1/5 din tot business-ul societății pe un an.

Reamintim că la aproape 5 milioane de lei se ridică prejudiciul în dauna Ministerului Fondurilor Europene, după ce Tel Drum a cumpărat utilajul (o stație de mixture asfaltice) printr-un proiect cu fonduri UE în cadrul unor proceduri nelegale, potrivit procurorilor.

Partea din dosarul Tel Drum care îl privește pe Liviu Dragnea se află încă în lucru la DNA. În acest proces sunt judecați doar Florea Neda, Mircea Vișan, Petre Pitiș (directorul general al Tel Drum), alături de firma care a furnizat utilajul, WFA Impex, și de reprezentantul ei, Ion Florian.

La termenul de miercuri, 30 martie, a fost audiat Ion Florian, administratorul WFA Impex, cel care a livrat stația de mixturi asfaltice către Tel Drum. Firma WFA Impex era însă un interpus, deoarece utilajul era adus din Germania de către Benninghoven Sibiu.

Cum a intrat firma WFA Impex pe firul afacerii cu Tel Drum

„Am dat declarație în faza de urmărire penală în calitate de martor, nu și de inculpat. În legătură cu acuzațiile ce mi-au fost aduse precizez că sunt administratorul WFA Impex din august 2007. Firma se ocupă în principal cu lucrări de construcții, în principal de drumuri. În 2015 când a fost și proiectul stației de asfalt aveam lucrări cum ar fi: drum județean de 35 milioane de lei, străzi urbane 17 milioane de lei, at drum județean de 34 milioane lei. Pe reprezentanții Benninghoven Sibiu i-am cunoscut la sediul societății. Aceștia veniseră să prezinte oferta. Am discutat aspecte privind stația de asfalt pe care urmă să o o achiziționez ocazie cu care am fost de câteva ori la sediul lor de la Sibiu. Discuțiile s-au întins pe o lungă perioada de timp, din 2013-2014. Văzând că sunt nehotărât, aceștia mi-au propus să devin dealerul lor pe zona de sud că nu aveau pe nimeni”, a declarat Ion Florian.

Acesta a relatat cum a aflat despre licitația organizată de Tel Drum.

„Referitor la licitația organizată de Tel Drum, am aflat de pe site ul Ministerului Fondurilor Europene, dar mai înainte avusesem o discuție cu domnul Iorga de la Benninghoven Sibiu care mi-a precizat că la tel drum a fost aprobată finanțarea pentru proiect și că vom participa la acea licitație ori ei ori eu în calitate de dealer. Mai târziu m-ai lăsat pe mine să particip, pentru că nu au reușit să integreze componentele auxiliare. Oferta am dus-o personal pe hârtie la sediul Tel Drum Criteriul licitației era prețul cel mai mic. Stația (n.r. – de mixturi asfaltice) a fost livrată până în dată de 28 decembrie 2015. Montarea acesteia s-a făcut pe măsură montării componentelor. Transportul stației s-a făcut cu 24 de tiruri. În legătură cu acuzația că multe componente erau pe roți și puteau fi aduse pe roți, arăt că nu puteau, pentru că nu erau înmatriculate. Chiar dacă ar fi fost, ele nu aveau propulsie, ele trebuiau tratate de ceva”, a spus Ion Florian.

Administratorul WFA Impex a dat detalii cu privire la actele pe care procurorii DNA le-au găsit la percheziții.

„În dată de 29 dec 2015 m-am întâlnit cu domnul Cătălin Serețean la acea vreme noul director al Benninghoven Sibiu și împreună cu acesta și Drăgan Ciprian am făcut recepția și punerea în funcțiune. La acel moment s-a încheiat un proces-verbal între mine și Benninghoven Sibiu pe care Serețean l-a luat la București motivând că nu are ștampila la el. Ultima suma de 10% din contract, conform unei clauze, nu putea fi plătită fără punerea efectivă în funcțiune. Acesta plata s-a făcut în 8 ianuarie 2016, tocmai urmare a ceea ce s-a întâmplat 29 decembrie 2015.În 29 decembrie 2015 am făcut proces-verbal cu reprezentantul Tel Drum și cu Drăgan Ciprian. Despre devizul găsit la percheziție pot să precizez că nu era efectiv un deviz, ci o livrare de bunuri, nu o lucrare. Era o calculație de preț sau mai bine zis o variantă de calculație de preț. Cam atât am avut de zis”, a mai spus Ion Florian.

Ce a însemnat pentru WFA Impex contractul cu Tel Drum

Reprezentantul firmei WFA Impex a fost supus unui „tir” de întrebări din partea avocaților celorlalți inculpați din dosar. Iată care a fost dialogul din sala de judecată:

Avocat: Dacă societatea WFA IMPEX a înregistrat profit și cât a fost acesta.

Ion Florian: În urmă contractului cu Tel Drum am obținut profit de 12% din valoarea contractului, din care urmă să asigurăm și garanția.

Avocat: Cum a ajuns la această valoare și dacă a făcut o cercetate de piață.

Ion Florian: Am cerut oferta de la mai mulți furnizori și după ce am purtat discuții cu fiecare în parte (furnizori de cisterne, generatoare) am negociat pentru stație și fiecare componente la bucată ( componente auxiliare pentru stație), am aplicat un adaos de 10-15% și a rezultat valoarea generală.

Avocat: S-a găsit în calculatoarele noastre, la Tel Drum, un mail din 31 august 2015 de la Benninghoven Sibiu care cuprindea o oferta a unei stații asemănătoare cu cea scoasă la licitație. De ce a trimis Benninghoven Sibiu acel mail?

Ion Florian: Benninghoven Sibiu știa de aprobarea finanțării la momentul respectiv și a trimis o ofertă orientativă. După ce s-a publicat anunțul, pe 2 septembrie, a trimis o altă oferta. Ulterior a trimis oferta definitivă care a devenit anexă la contract.

Avocat: Tot la percheziție din 2017 la sediul firmei s-a găsit Anexa 12 din caietul de sarcini lângă oferta Benninghoven Sibiu.

Ion Florian: Bănuiesc că e vorba de formulare descărcate de pe site pentru licitație. Anexa 13 conținea caracteristicile utilajului. Era normal să le compar să văd dacă sunt aceleași.

Avocat Tel Drum: Dacă poate să precizeze ponderea cifrei de afaceri dintre Tel Drum și WFA IMPEX.

Ion Florian: Ponderea cifrei de afaceri în relația WFA IMPEX și Tel Drum era de 20%.

Avocat: În 2015 WFA IMPEX a participat și la alte licitații?

Ion Florian: La licitații participa mereu. Nu știu ca cineva din Tel Drum să negocieze în numele societății mele cu Benninghoven Sibiu, pentru achiziția stației.

Avocat: Cum l-a cunoscut pe Petre Pitiș?

Ion Florian: La sediul Tel Drum prin prisma relațiilor de colaborare, prin 2009-2010. L-am cunoscut și pe Vișan Mircea din vedere.

Conducerea Tel Drum, trimisă în judecată pentru fraude cu banii UE

Pe data de 27 decembrie 2017, procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

SC Tel Drum SA, persoana juridică

Pitiș Petre și Vișan Mircea, reprezentanți ai SC Tel Drum SA, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave,

SC WFA Impex SRL, persoana juridică

Ion Florian, reprezentant al persoanei juridice WFA Impex SRL,

Neda Florea, reprezentant al SC Tel Drum SA, fiecare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În anul 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială Tel Drum SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene.

În cadrul proiectului, Tel Drum SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC Tel Drum SA”.

Proiectul trebuia implementat până la data de 31 decembrie 2015.

La data de 2 septembrie 2015, Tel Drum SA a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anunțul de achiziție de bunuri (stația mobilă), iar în urma derulării etapelor din procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri a fost declarată câștigătoare firma WFA Impex SRL.

După depunerea cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul Tel Drum SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

Ce au reținut procurorii DNA în rechizitoriu

În rechizitoriu se arată că, în cadrul proiectului finanțat din bani europeni, reprezentanții Tel Drum SA, inculpații Vișan Mircea, Petre Pitiș și Neda Florea și reprezentantul WFA Impex SRL, inculpatul Ion Florian, au încălcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare și, pe de altă parte, au întocmit documente care atestau fapte și împrejurări nereale (documente utilizate ulterior în obținerea fondurilor nerambursabile) în sensul că:

au simulat procedura de atribuire, reprezentanții Tel Drum SA fiind în realitate cei care au negociat prețul și condițiile achiziției utilajului de la firma furnizoare, în timp ce WFA Impex SRL a fost doar un interpus scriptic în procedură; această societate nu avea nici experiența și nici capacitatea de a furniza utilajul în mod independent

au dat firmei WFA Impex SRL informațiile privind derularea proiectului, condițiile de participare și documentația tehnică înainte de publicarea anunțului de cerere de oferte, prin aceasta eliminând caracterul concurențial al procedurii de atribuire

au întocmit și au depus declarații privind lipsa conflictului de interese între reprezentanții beneficiarului și ofertant deși WFA Impex SRL era într-o situație de afiliere cu Tel Drum SA iar între Petre Pitiș, Neda Florea și Ion Florian era atât o relație profesională cât și una personală, WFA Impex SRL funcționând ca o societate satelit pentru Tel Drum SA

au mărit în mod nejustificat valoarea devizului general depus de WFA Impex SRL, Tel Drum SA fiind de acord să achite suma de 200.000 lei fără TVA pentru amenajarea terenului deși terenul era deja amenajat și cimentat, suma de 560.000 lei pentru montaj asistență pentru montaj (deși acesta se făcea sub îndrumarea furnizorului principal și cu muncitorii de la Tel Drum SA) și suma de 871.840 lei pentru cheltuieli diverse și neprevăzute

au întocmit procesele verbale cu privire la derularea procedurii de atribuire și nota justificativă de atribuire cunoscând că procesul de atribuire este simulat și că în cauză există un conflict de interese care ar fi dus la eliminarea ofertantului WFA Impex SRL din procedura de achiziție; procesele verbale respective au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare

au întocmit procesele verbale de predare-primire, recepție și punere în funcțiune, consemnând aspecte nereale în cuprinsul acestora, deși la momentul întocmirii documentelor utilajul nu era complet montat și nici nu era pus în funcțiune; procesele verbale au fost utilizate ca documente justificative pentru cererea de rambursare

au întocmit, semnat și depus cererea de rambursare din data de 9 februarie 2016 în care este precizată, în mod nereal, perioada 15.09.2015-31.12.2015 ca perioadă de referință pentru finalizarea proiectului și faptul că regulile privind ajutorul de stat, achizițiile publice, protecția mediului și egalității de șanse au fost respectate

au întocmit raportul final al proiectului, pentru perioada de referință 23.12.2015-09.02.2016 în care se precizează, în mod nereal, că beneficiarul a realizat toate activitățile prevăzute a fi realizate prin proiect cu respectarea clauzelor prevăzute în contractul de finanțare și sunt menționate ca justificative procesele verbale de predare-primire și punere în funcțiune a stației.

Prejudiciul în dauna Ministerului Fondurilor Europene: 4,8 milioane de euro

Documentele cu conținut nereal (cererea de rambursare, raportul final al proiectului, procesele verbale de predare-primire, de punere în funcțiune a stației mobile, de recepție, declarația privind lipsa conflictului de interese în cadrul procedurii de achiziție) au fost completate și semnate de reprezentantul legal al beneficiarului Pitiș Petre și de directorul de proiect Vișan Mircea și Ion Florian, reprezentant al persoanei juridice WFA Impex SRL.

Aceste documente cu conținut nereal au fost ulterior utilizate pentru acordarea sumei de 4.849.375 lei cu titlu de cheltuială eligibilă nerambursabilă (din fonduri europene și din bugetul național), sumă obținută pe nedrept de Tel Drum SA.

Practic, procedura prin care Tel Drum SA a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice a fost una simulată. Ofertantul câștigător - firma WFA Impex SRL- este o firmă care are o relație de afiliere cu Tel Drum, ea fiind interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul Tel Drum cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de Tel Drum SA

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de cu suma de 4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă.

În vederea recuperării sumei de bani obținute în mod injust, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice Ion Florian, Pitiș Petre, Neda Florea, Vișan Mircea până la concurența sumei reprezentând valoarea fondurilor europene obținute injust.

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane juridice Tel Drum SA și WFA Impex SRL, până la concurența sumei reprezentând valoarea fondurilor europene obținute injust.

Dosarul are la bază o sesizare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor înregistrată la data de 16 mai 2017.