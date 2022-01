Tehnologia 5G provoacă o criză în Statele Unite. Companiile aeriene anulează în masă zborurile pentru pasageri VIDEO

Șefii companiilor aeriene din Statele Unite se tem de o ”perturbare catastrofală” a programelor de zbor ale avioanelor, dacă noua tehnologie 5G va fi lansată în rețele de către firmele AT&T și Verizon, în această săptămână.

Mulți operatori, precum Emirates, Lufhthansa sau Air India, și-au anulat zborurile sau au făcut modificări ale acestora din cauza preocupărilor legate de implementarea tehnologiei de telefonie mobilă 5G, în apropierea aeroporturilor, din cauza interferențelor cu echipamentele avioanelor.

Organizația americană de supraveghere a zborurilor a anunțat că semnalele tehnologiei 5G introdusă în SUA ar putea avea consecințe nefaste asupra echipamentelor aeronavelor de pasageri, potrivit The Guardian.

Autoritatea Federală de Aviație (FAA) a început să-și actualizeze ghidurile cu privire la aeroporturi și la modelele avioanelor care vor fi afectate. Companiile aeriene spun că modelul Boieng 777 ar putea fi vulnerabil.

AT&T și Verizon, cele două mari companii de telefonie din spatele planurilor de lansare a tehnologiei 5G în Statele Unite, au anunțat că suspendă lansarea rețelelor din apropierea aeroporturilor cheie, eveniment care trebuia să aibă loc miercuri, 19 ianuarie 2022.

Emirates, compania aeriană cu sediul la Dubai, Emiratele Arabe Unite, este cel mai mare operator al aeronavelor de tip Boieng 777. Aceasta a comunicat că va opri zborurile spre Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Houston, Miami, Newark, New Jersey, Orlando, Florida, San Francisco și Seattle. În plus, a anunțat că va continua cursele spre Los Angeles, New York and Washington.

Emirates a spus că anulările s-au datorat ”preocupărilor operaționale asociate cu introducerea planificată a serviciilor de rețele mobile 5G în Statele Unite, pe anumite aeroporturi”.

Air India a anunțat că va anula zborurile către Chicago, Newark, New York și San Francisco, ”din cauza implementării echipamentelor de comunicații 5G”. Lufthansa a comunicat că a anulat un zbor de la Frankfurt la Miami și că va schimba unele avioane Boeing 747-8 cu 747-400.

Korean Air a înlocuit avioanele 777 cu 747-8, pe șase zboruri din Statele Unite. China Airlines din Taiwan a spus că va reprograma unele zboruri, iar Catthay Pacific din Hong Kong a anunțat că va folosi alte aeronave, dacă este necesar.

Companiile aeriene au spus că acționează în urma unei notificări de la Boeing, conform căreia semnalele tehnologiei 5G ar putea interfera cu radioaltimetrul de pe 777, ceea ce ar duce la restricții.