"O scrisoare pierdută" s-a jucat la lumina telefoanelor la Timișoara, după ce o pană de curent a lăsat Teatrul Național în beznă VIDEO

Actorii Teatrului Naţional Timişoara au jucat, joi seară, finalul primei părţi a piesei "O scrisoare pierdută" de Ion Luca Caragiale la lumina telefoanelor spectatorilor, din cauza unei pene de curent.

În timpul spectacolului de joi seară al Teatrului Naţional Timişoara a avut loc o pană de curent.

Spectatorii nu au plecat din sală, ci au aprins lanternele de la telefoanele mobile pentru ca piesa "O scrisoare pierdută", de Ion Luca Caragiale să poată continua.

"Show must go on! O SCRISOARE PIERDUTĂ pe scena Teatrului Naţional din Timişoara. Enel lasă mare parte din Timişoara în beznă. Publicul aprinde lanternele telefoanelor şi spectacolul a putut continua până la finalul primei părti. Îsi aduce cineva aminte cum era înainte de 1989? Astăzi, în continuare, când statul stinge lumina, publicul o aprinde", au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional Timişoara pe pagina de Facebook.

Pana de curent a fost remediată în timpul pauzei de la finalul primei părţi, astfel că partea a doua s-a desfăşurat în condiţii normale.

Defecţiunea a afectat centrul şi nordul oraşului Timişoara mai multe minute.