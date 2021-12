Oana Pellea își arată recunoștința față de cei care poartă ținute elegante atunci când vin să vadă o piesă de teatru.



Actrița a relatat despre persoanele elegante din public care i-au atras atenția la momentele finale, de la aplauze, într-o postare pe pagina sa de pe Facebook:

"Azi în sală la aplauze am văzut doi domni în costum purtând cravată. Azi în public am văzut câteva doamne elegante, coafate, aranjate. Azi am văzut în public -la aplauze- câteva persoane care au onorat teatrul și s-au onorat considerând TEATRUL ca sărbătoare!

Pittiș venea să vadă spectacole în blugi. Dar Moțu Pittis purta blugi ca un fel de statemant și oricum Moțu purta blugii ca și când ar fi purtat smoching.

A onora TEATRUL și prin eleganța ținutei este un act de eleganță pur și simplu, pentru care VĂ MULȚUMESC.

A te pregăti pentru a merge la TEATRU… sufletește, mental și chiar de a te îmbrăca frumos ca pentru sărbătoare… ESTE UN ACT DE RESPECT ȘI SĂRBĂTOARE FAȚĂ DE TINE.

Până la urmă avem sărbătorile și bucuriile pe care le merităm. Investiția noastră în ele determină amploarea lor", a scris Oana Pellea.

Cei mai mulți dintre cei care au comentat la postare sunt de acord că la teatru oamenii trebuie să se îmbrace elegant:



"Eu mi-am luat bilete la un spectacol on-line, m-am îmbrăcat frumos, m-am instalat în fotoliu și mi-am închis telefonul. Iar la sfârșit am aplaudat. Aș fi vrut să se audă și simtă de pe scenă."

"Off, doamna Pellea, aveți dreptate. Pe vremea comuniștilor oamenii veneau foarte frumos îmbrăcăți la spectacol...parcă să le facă în ciuda.

Dar cel mai rău mă enervează când în timpul spectacolului sună un nenorocit de telefon. Sau mai rău, văd spectatori care stau efectiv pe telefon și trimit mesaje....Eu că spectator trec prin niște stări în acele momente... mă gândesc la actorii de pe scenă cât de greu le este."

"Teatrul, chiar locația impune eleganță, respect. Este ceva deosebit, indiferent că participi la o piesă de teatru, la un concert, la un spectacol pentru copii. Este un loc magic, unde se îmbină eleganța vestimentară cu cea comportamentală și cu bucuria sufletului.

La teatru este ceva sfânt!"