Țeapa luată de un român la închirierea unui apartament: "Incredibil câți oameni naivi pe lumea asta!"

Metodele de înșelătorie clasice sau noi sunt făcute publice periodic de poliție sau de cei păgubiți. Cu toate astea, românii cad ușor în plasa infractorilor în continuare și nu își iau toate măsurile de precauție înainte de a semna un contract sau de a da o sumă de bani.

Este cazul unui român care a plătit chiria unui apartament fără să-l vadă, mulțumindu-se cu o filmare oferită de așa-zisul proprietar, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Am fost înșelat la închirierea unui apartament.

Eu stau în Făgăraș și am găsit pe OLX un apartament pe care am vrut să îl închiriez, am primit de la proprietar un video mai detaliat cu apartamentul. Mi-a plăcut, era la un preț bun și am zis că îl iau.

Proprietarul locuia în Brașov, așa că pentru a lua cheia, face contractul și plăti pe prima lună de chirie am fost ieri în Brașov.

M-am văzut cu omul, am mers într-o pizzerie pentru a sta la o poveste și un suc, am completat și semnat contractul cu datele mele, în contract erau și datele lui, i-am dat banii pe prima luna de chirie și mi-a dat cheia, totul bine și frumos.

Ajung înapoi în Făgăraș merg la bloc să mă duc în apartament și cheia nu merge, nicăieri, sun pe om, nimic, mesaj, nimic, sun de zeci de ori timp de 2 ore nimic, sun de pe alt număr nimic, am sunat iar azi și nimic.

Ce și cum credeți că se poate rezolva, ținând cont că am datele lui (posibil să fie false), contractul semnat, număr de telefon și ma gândesc că în Brașov se poate și vedea pe camere cât am stat la masă cu el?", a scris acesta pe grupul Avocatul online.

"Un contract nu se semnează într-o pizzerie!"

"După părerea mea, ar trebui să mergeți cât mai repede în localul unde ați discutat și să-i rugați ce cei de acolo să vă dea filmările."

"Păi poate cu asta se ocupă, chei date aiurea, apartamentul nu e al lui și acte false, s-au poate ale lui, dar nu îl interesează, doamne ce lume."

"Mergeți la Poliție și la pizzerie și rugați să vizionați camerele."

"Prostia se plătește! Bine că ai plătit doar pe o lună! Și cu agențiile imobiliare poți lua plasă!"

"Un contract nu se semnează într-o pizzerie! Eventual și cu un martor!"

"Îmi pare rău, dar în ziua de azi nu mai putem avea încredere în nimeni, nici în rude! De ce nu l-a chemat pe proprietar la apartament? Nu mai poți avea încredere în oameni!"

"N-ați făcut o copie după buletinul lui, măcar o poză, ceva? Oricum, reclamație urgentă la poliție cu toate dovezile pe care le aveți, incredibil ce minți diabolice au unii. Trebuia să vi se pară suspect că nu v-ați văzut și ați semnat actele la apartament. Noi avem o locuință dată în chirie printr-o agenție imobiliară, știu că unii ocolesc calea asta, dar agentul fiind martor e un garant că lucrurile sunt corecte de ambele părți."

"În Germania asta e o practică frecventă! Dacă el a ales pizzeria, slabe șanse să faceți lumină, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Aveți niște date, dar, cu siguranță, false. Rugați pe altcineva să îl contacteze pentru închiriere, în caz că mai există anunțul, și organizați un flagrant, deoarece nu cred că sunteți singura victimă."

"Raportați cazul la poliție!"

"Raportați cazul la poliție! Ca dvs mai sunt și alții! Ați mușcat-o rău, oricum!"

"Sunați în clipa 0 la poliție! Mergeți apoi cu poliția pentru a face o plângere penală! Imaginile de pe camere le poate solicita numai poliția, altfel nu au valoare!"

"În primul rând mergeți la poliție, dar nu la cel mai aproape post de poliție, fiindcă e posibil să nu ia în serios, și apoi mers cu un organ de poliție la locul cu camerele și luată proba video, posibil să găsească persoana, doar că veți fi nevoit să îl dai în judecată cu toate că i se va întocmi dosar penal pentru fraudă. Prietena mea a pățit ceva asemănător, doar că nu a semnat contractul. Dacă dosarul nu se rezolva într-un an se clasează să știți."

"De ce nu te-ai dus să vezi și apartamentul? Cum naiba îi găsiți sau vă găsesc ei! Te-a păcălit, ia-ți adio."

"Cam scumpă cheia"

"Nu cred așa ceva. Ați plătit fără să vedeți contract, dacă este proprietar, buletin și apartament?"

"Băi, incredibil câți oameni naivi pe lumea asta! Dar tu cum dai banii, domn’le, până nu vezi apartamentul, până nu îți dă cheile în mână și verifici? În ziua de azi nu mai poți avea încredere în oameni, dacă nu ar exista oameni naivi ca voi nu ar mai exista nici escroci!"

"Cam scumpă cheia."

"Ați mers la Brașov și ați dat banii într-un local, fără a vedea măcar dacă respectivul are cheia de la apartamentul respectiv. Banii nu se dau așa. Acest mod de înșelătorie este vechi."

"Eu am crezut că nu am citit eu bine că nu a văzut apartamentul decât în filmare."

"Meritați, dacă era filmarea din alt apartament sau de acum 5 ani?"

"Eu știu pe cineva care a cumpărat un apartament (cu banii jos), fără să-l vadă. Când a ajuns la adresă, apartamentul nu exista. Cum de a putut să dea banii? Numai el știe. "Vânzătorul" a fugit din țară în ziua în care a încasat banii, ceea ce nu era greu de bănuit."

"Doamne, ce naivitate! Păi nu te-ai dus să vezi dacă are ce ți-a arătat în poze, dacă funcționează apa, centrala, curent, etc? Te duci și dai banii fără să te documentezi? Doamne, câtă încredere în persoane străine!"

Cazuri cu contract de închiriere la ANAF

"Păi au fost cazuri cu contract de închiriere la Anaf și cu cheile de la apartament și cu banii pe 6 luni dați, și când au intrat în casă după ce au făcut contractul, erau alții în casă, cum mai vine asta? Deci se poate și așa."

"S-ar putea să nu fiți singurul păgubit. Am mai auzit de la cineva, tot din Brașov, aceeași poveste. Închiriase la vreo 4-5 persoane. Sigur și cei de la poliție deja știu de cazurile astea. Faceți plângere, deși posibil ca și buletinul sau datele să fie ale altcuiva. Și atenție la timpul scurs deja, pentru că și înregistrările de pe camere se suprascriu după o perioadă."

"Cu proprietarul bei suc în casă care o închiriezi, nu la terasă!".