Atacul online care a blocat centrul Moscovei. Sute de taxiuri au fost chemate în mod fals în același loc VIDEO

Cel mai important operator de taxi din Moscova a suferit un atac masiv.

Un atac online a cauzat comandarea tuturor mașinilor disponibile ale companiei de transport persoane Yandex în centrul Moscovei.

Din acest motiv, centrul capitalei Rusiei a fost blocat "între 40 de minute și 2 ore", în dimineața zilei de joi, 1 septembrie.

Sute mașini s-au adunat în Piața Kutuzovsky Prospekt.

„În dimineața zilei de 1 septembrie, Yandex Taxi s-a confruntat o tentativă a atacatorilor de a întrerupe serviciul – câteva zeci de șoferi au primit comenzi în același loc în regiunea Fili”, se arată într-un comunicat de presă al companiei.

Yandex Taxi Hacked, All Taxi's Sent To One Moscow Address, Traffic Jam Galore! https://t.co/YLWL1wJnSS— If it's not weird! (@strictsum) September 1, 2022