Taximetrist clujean cu 10 ecrane pe bord. Clientă: "Jur că în toată viața mea nu am văzut așa ceva"

Fotografia postată pe Facebook de clienta unui taximetrist clujean a devenit virală.

În imagine se văd montate 10 ecrane la bordul maşinii.

„Mă jur că în toată viaţa mea de călător cu taxiul nu am văzut aşa ceva. Exact 10 ecrane pe care urmăreşte fluxul de informaţii are omul. E Mediafaxul. Mi-e şi frică dacă mai poate fi atent la drum. Plus muzica din boxe”, a scris pe Facebook Geanina Simion

În comentarii, tânăra a revenit cu detalii:"Nu îi merge POS-ul. Ăla e vechi."

"POS-ul era legat la o aplicație de pe ecran care dădea erori. A zis: "Greu cu tehnologia.", a mai adăugat aceasta.

După ce postarea s-a viralizat, aceasta a juns și la taximetrist, care s-a arătat deranjat de informația că nu i-ar fi funcționat POS-ul, după cum a relatat clienta sa:

"Datorită faptului că a devenit virală postarea, m-a găsit taximetristul pe pagina Cluj Capitala și mi-a spus că sunt o "mincinoasă mică" și că lui îi mergea POS-ul, dar eu nu aveam bani pe card.

Trebuie să specific aici că later-edit-urile erau în timp real și că, după ce am stat o vreme încercând să ne lămurim de ce nu merge și de ce e "greu cu tehnologia", am constatat că mie mi se bloca, de fapt, cardul. Rezolvasem problema și plătisem tot cu cardul, deci asta cu "nu aveai bani pe card" nu e chiar așa.

Dar, după ce am reușit să fac asta, my mistake că nu am informat tot Facebook-ul că, finally, am reușit să plătesc. Nu credeam că mai interesează pe cineva. De fapt, era funny doar display-ul de 10 ecrane. Totuși, faptul că omul s-a autosesizat și s-a supărat așa de tare că am zis că nu merge pos-ul dovedește încă odată că s-a simțit jignit în dragostea lui pentru tehnologie și îmi cer scuze pentru asta. DA, era ok, totul era funcționabil în acel taxi. De cel mai înalt nivel tehnologic din câte taxiuri am văzut la viața mea", a scris aceasta.