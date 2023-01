Taxe și impozite plătite de români pentru bunuri pe care nu le dețin: "Susțin că ambarcațiunea a fost înscrisă de mine în jurul anilor 2000, aveam 9 ani pe atunci"

Este sezonul în care românii își achită taxele și impozitele către stat. Unii au parte de surprize neplăcute și descoperă că au de achitat dări pentru bunuri pe care în realitate nu le dețin.

Este cazul relatat de o româncă, după ce a descoperit că figurează în evidențele primăriei ca deținătoare a unei ambarcațiuni, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Figurez la taxe și impozite cu un mijloc de transport, mai exact o ambarcațiune. Cei de la primărie susțin că ambarcațiunea a fost înscrisă de mine în jurul anilor 2000-2001, aveam 9 ani pe atunci.

Am depus o cerere la Căpitănia zonală și bineînțeles că nu figurez cu ambarcațiuni sau altceva la ei. Eu nu concep că se poate întâmpla așa ceva, așa că doresc să știu unde mă pot adresa (cu cei de la primărie nu vreau să mai discut)", a scris aceasta pe grupul Avocatul online.

"Când le-am cerut acces la arhivă și număr de înregistrare mi-au spus că au o problemă cu sistemul momentan. Eu m-am mutat din localitate și nu pot ajunge momentan, dar îmi voi face timp. Am o casă cu teren și plătesc impozit pentru ele anual, dar ambarcațiunea aceasta a apărut acum. Am uitat să precizez că s-a schimbat și personalul din primărie recent", a adăugat autoarea postării în comentarii.

"În România orice e posibil, nu vă mirați!"

În comentarii, femeia a primit sfaturi pentru demersurile pe care ar trebui să le facă.

"Măcar aveți unde să folosiți ambarcațiunea imaginară în localitate?"

"Da, avem unde. Eu chiar le-am spus că dacă tot îmi apare și vor să plătesc, să mi-o facă cadou."

"Precoce copil ați fost: la vârsta de 9 ani ați înscris o ambarcațiune! Ăștia-s cu capul, rău de tot!"

"Cine știe cine are ambarcațiunea și îi plătiți dumneavoastră taxele. Cereți nr de înmatriculare al ambarcațiunii și anuntatii că o dați furată!"

"Cereți-le dosarul fiscal. Orice contribuabil are dosarul sau fiscal și acolo se regăsesc documentele cu toate bunurile declarate, iar dacă nu va pune la dispoziție acest dosar, singura cale este instanța de rezolvare. Cum să vă impoziteze pe ceva ce nu dețineți sau ați deținut.."

"În România orice e posibil, nu vă mirați!"

"Este la ordinea zilei"

"Este la ordinea zilei, eu am descoperit că am plătit impozit pe o casă de 150 mp și dublul terenului pe care am titlu de propietar, timp de 15 ani, este de râsul plânsului ce am întâlnit și culmea a fost că dosarul de impozitare personal nu mai există!"

"Mama a plătit 30 de ani 3400 mp impozit la primărie și are teren în curte 2994 m, nu a mai primit nici un ban înapoi."

"Din păcate trebuie să depuneți o contestație tot la serviciul taxe și impozite de la primărie la care să atașați dovada de la căpitan că nu aveți așa ceva! Era mult mai ușor dacă vorbeați cu ele și ele căutau în arhivă dacă aveți depus la serviciul taxe vreo copie după actul de proprietate a ambarcațiunii! Pe ce baza v-au calculat impozit dacă nu dețineți o ambarcațiune? Mergeți în audiență și la șeful serviciului de taxe și impozite! Altfel nu puteți face nimic decât să îi acționați în judecată!"

Alte situații absurde

"Stai să-mi spun și eu oful, am cumpărat de la primărie o bucată de pământ prin licitație, mai exact 900 Mp intabulată, tot, cartea funciară, tot, am făcut șanțuri frumos să nu treacă cu mașinile pe acolo, când am fost în țară acu 3 ani, ce să vezi era îngrădită, l-am adus pe inginer și surpriză, GPS spune că bucată mea e cu 100 mai la vale, am zis ok, îmi convine și așa, dar problema e alta, că pe bucata care spun inginerul și Gps e o casă nouă și jumătate din parcelă, spune-ți va rog cu cine să dau de pământ?"

"Păi da, așa ajungi prin tribunale din cauza primăriei, așa cum suntem și noi. Primăria Valu lui Traian a eliberat autorizație de construcție la casă, la o casă în oglindă (duplex) și partea mea de casă este la vecinul din spatele casei mele, gardul este pus la colțul casei mele și eu dacă vreau să intru să repar casa nu pot, pe cadastru scrie că am 70 de cm de la temelia casei mele la el în curte, dacă iau terenul vecinului îi rămâne loc doar cât să iasă atât. Dânsul zice că este terenul lui, eu îl am pe acte, nu îmi dă voie să intru să-mi fac reparațiile la casă. Suntem în tribunal, cum se va finaliza, nu știu, expertul nu vrea să vină și să facă măsurătorile la fața locului."

"Și eu la financiar figurez cu o mașină pe numele meu și nu am."