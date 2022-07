Măsurile fiscale decise de liderii coaliției de guvernare, într-o ședință de șase ore, care ar fi trebuit să-i ajute pe români să treacă mai ușor peste criza economică din prezent, de fapt mai mult adâncesc problemele.

Cu toate că cei mai mulți experți în economie spun că mărirea taxelor și a impozitelor în perioade cu inflație mare va crește și mai mult inflația, specialiștii guvernului par că ar fi găsit ”soluția salvatoare” care va scoate țara din criză punând biruri mai mari și crescând prețurile.

Sunt însă și câteva măsuri care i-ar putea ajuta pe cei cu venituri mici. Dar sunt puține și impredictibile.

Senatoarea Anca Dragu Paliu, președinte al Comisiei pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, fost președinte al Senatului României, și fost ministru al Finanțelor a explicat cum ne afectează fiecare măsură în parte, într-un interviu pentru Ziare.com. Astfel, aflăm că de fapt, ceea ce ar trebui să ducă la scăderea prețurilor duce la o inflație și mai mare. Iar ceea ce statul pare să dea cu o mână, ia de fapt cu două.

Un aliment scumpit va crește prețul unui al aliment în a cărui componență intră

Încă nu avem un calcul exact al scumpirilor alimentelor de bază. Singurul lucru cert, din ceea ce estimează specialiștii este că acesta va crește cu siguranță.

Când iei aceste măsuri ar trebui să ai un calcul despre cât înseamnă aceste alimente în total coș. Apoi ai impactul de prima rundă dar și de a doua rundă și de a treia.

Adică, în momentul în care s-a scumpit prețul la nu știu ce aliment cu zahăr, el intră în componența unui alt aliment. Și tot așa se duce creșterea pe preț.

Se duce în restaurante unde crește prețul pe farfurie, pe mâncare, dar crește și TVA-ul. Este o combinație acolo. Aceste calcul trebuie și pot fi făcute. Faptul că nu au fost făcute sau nu ni se comunică nouă ne dă o senzație neplăcută”, este de părere Anca Dragu.

Prețul alimentelor nu are cum să scadă, este generat de prețurile combustibililor

Deși printre măsuri este și menținerea accizei actuale la combustibili, sub condiția ca din paritatea leu-euro sa nu scadă, prețul acestora va crește de fapt chiar și cu ”scăderea” de 50 de bani despre care vorbește guvernul.

”Prețul alimentelor de bază nu are cum să scadă pentru că în continuare statul nu ia măsuri pentru reducerea cauzei acestei inflații.

Iar acum vorbim despre prețurile la combustibili. Cei 50 de bani sunt de fapt 25 de bani care nu sunt nici 25 pentru că 4 bani se întorc tot la stat sub formă de TVA. Deci sunt 21 de bani.

Și efectul se vede numai la consumatorul final, nu la companii. Statul ar fi trebuit să vină cu reducere de accize pe un an. Iar acest lucru se reflecta în prețul pe care îl plătesc și firmele. Atunci contribuția combustibilului în prețul final al unui bun, marfă serviciu, scădea.

Ei au argumentat că de fapt și prin reducerea accizei și reducerea TVA nu pot controla că într-adevăr scade prețul la pompă. Este fals. Ar fi trebuit să treacă totul pe bonul fiscal, explicit.

Apoi ai ANPC și Consiliul Concurenței care făceau prin sondaj controale. Este adevărat că reducerea TVA și a accizei nu înseamnă automat reducerea prețului dar aveai instrumente să te asiguri că această reducere se întâmplă. Aceste măsuri ar fi fost obligatorii pentru a ne asigura că prețurile se vor diminua ușor”, a mai explicat senatoarea.

Anca Dragu: ”Predictibilitatea a fost călcată în picioare”

Ca expert în finanțe, Anca Dragu Paliu consideră că ceea ce fac autoritățile acum este de fapt o adâncire a crizei, iar românii vor trebui să plătească prețuri tot mai mari pe bunuri și servicii, în pofida deducerilor pentru unele categorii sociale.

Iar măsurile stabilite în ședința de șase ore a coaliției de guvernare lasă câteva întrebări fără răspuns.

”A crește orice taxe și impozite în perioade cu inflație mare este o decizie extrem de proastă pentru că va duce automat la creșterea prețurilor. Ori inflația afectează decizia de investiții, ratele dobânzilor, cursul de schimb valutar, afectează toată economia.

În primul rând ar trebui să știm impactul acestor măsuri cât costă și cât venit estimează statul că generează. În momentul în care iei niște decizii cu caracter fiscal tebuie să ai toate aceste evaluări făcute și comunicate.

A doua chestiune mare ține de predictibilitate care este călcată în picioare. În codul fiscal se specifică că măsurile se iau cu șase luni înainte și se aplică la începutul anului viitor. Ori aceste măsuri se aplică imediat.

Apoi, dacă statul încasează mai multe venituri, este direcția corectă în care să mergem?

În condițiile în care statul român nu este unul eficient în a administra aceste venituri. Nu face o evaluare a calității cheltuielilor publice. Nu face o reducere a acestor cheltuieli, pentru că ar mai avea de unde. Faptul că statul vrea musai să ia mai mulți bani într-un mod brutal abrupt și netransparent, acesta nu este un mesaj bun pentru economie”, a explicat Anca Dragu Paliu.

Sistemul de deduceri clar netezește drumul către impozitarea progresivă

Tot în această întrunire s-a vorbit și despre digitalizarea ANAF și de introducerea impozitării pe venitul global

”Acest lucru în primul rând se leagă de impozitarea cotei progresive. Iar impozitarea pe venitul global presupune foarte multe cunoștințe al domeniului acesta al declarării.

Să ne aducem aminte că PSD a tot încercat și când a fost singur la guvernare dar nu a reușit. A avut IVG-ul în 2003 și nu a reușit. Noroc că a venit cota unică a Alianței DA pentru că pusese pe butuci toată economia.

Apoi, în 2017 a venit cu acest IVG, iar PSD promitea că va aduce 30.000 de consultanți. Dar pentru că nu era posibil, nu l-a mai introdus.

Iar acum se pare că PSD vrea să introducă tot felul de măsuri pe care le-a avut în minte, dar cu mâna PNL-ului. Pentru că acestea sunt măsuri discutabile, iar PNL le va deconta politic”, a mai explicat fostul președinte al Senatului.

Este ca și cum ai mânca pizza seara și speri să nu te îngrași

Anca Dragu Paliu subliniază că ”măsurile sunt nepotrivite momentului”.

”Creșterea de TVA și de accize duce imediat la creșterea prețurilor. Ori cu o inflație de 15% aflată în creștere, cu prețurile la nivel internațional la energie nepotolite, fără măsuri clare la nivel european și național, să iei măsuri care să îți ducă la o creștere și mai mare a prețurilor este nebunie curată.

Dacă într-un anumit moment al ciclului economic, poți vorbi de creștere de taxe, în momentul actual al economiei este total interzis să faci lucrul acesta.

Este ca și cum ai mânca pizza seara și speri să nu te îngrași”, a mai spus senatoarea.

Vom avea servicii mai proaste la prețuri mai mari. Prețul unei vacanțe va crește

Experta a mai arătat că ”sunt mai multe influențe negative” în ceea ce privește aplicarea acestor măsuri.

”Avem o dată creșterea prețurilor, apoi creșterea prețurilor duce și la reducerea activității care înseamnă și restrângerea activității în HoReCa, de exemplu, oricum puternic afectată de pandemie.

Vom avea servicii mai proaste la prețuri mai mari dar se și limitează accesul unor oameni la aceste servicii.

Mulți vor prefera să nu le mai acceseze. La finalul zilei va spune: ”mai bine mănânc acasă” sau, când ia concediu va alege cea mai ieftină soluție, ”mai bine nu mă mai ducă în vacanță la mare și la mama la țară”.

Nu există niciun dubiu că vor crește prețurile de cazare, de restaurant. Nu este nicio speculație politică. Prețul unei vacanțe va crește. Și, atenție, este posibil ca prețul să crească cu mai mult decât influența din TVA. De ce? Pentru că agenții economici, deja bulversați de toate aceste măsuri luate peste noapte, se vor gândi să mai pună 10 lei extra ”că cine știe ce îi mai vine statului în minte, așa să am acolo prețul deja mărit”.

Sunt exact momentele în care prețurile exced creșterea impozitelor. Este un fenomen economic clar și imediat”, a mai punctat experta.

Cât de periculoasă este amânarea ratelor

”Mai este măsura cu amânarea ratelor. Este una extrem de periculoasă. Gândiți-vă că un om plătește 1.500 de lei acum rată la bancă. Și amână cu 9 luni aceste rate. Întrebarea este când le va recupera pentru că, evident, vine și momentul plății.

Când plătește aceste 9X1.500 de lei adică 13.500 de lei. Asta înseamnă că la finalul acestor 9 luni ai 13.500 plus dobânda la dobândă care trebuie să fie cam 300 de lei/ lună, adică 2.700 de lei, în total 16.200 de lei. Astfel, peste 9 luni de zile, te vei trezi cu acești 1.500 de lei pe care îi vei avea de plătit plus o parte din cei 16.200 de lei. Cât este partea aceasta? 100 de lei, înseamnă că vei plăti 1.600 lunar. Dacă va fi 500 de lei înseamnă că vei plăti 2.000 de lei lunar și tot așa.

Numai dacă recuperezi aceste rate tot în 9 luni, înseamnă că vei plăti 3.500 în loc de 1.500. cine își va permite? Ca să nu mai spunem că peste 9 luni situația economică s-ar putea să fie mai rea decât în prezent.

Numai că băncile au aceste proceduri de reeșalonare a ratelor, de refinanțare. Nu trebuie să vină guvernul cu acest anunț absolut fals: puteți să nu plătiți ratele că este ok. Nu este complet mesajul. Oamenii se bucură dar nu știu ce pericole îi așteaptă după această perioadă.

Astfel că cei care recurg la amânarea ratelor trebuie să se asigure că le este foarte clar cât vor plăti după această perioadă și pentru cât timp. Este o mare capcană”, a punctat Anca Dragu Paliu.

”ANAF-ul cășună mereu pe manichiuriste și pe coafeze. Nu de aici vin banii la buget”

Anca Dragu a comentat și ce se întâmplă cu celelalte creșteri de TVA și impozite.

Despre TVA crescut la băuturile cu zahăr de la 9 la 19% (intra și berea fără alcool)

”În primul rând este o mare problemă pentru că ar trebui că aceste surse suplimentare, nu știm câte sunt, să meargă în sănătate. Sănătatea oricum este subfinanțată. Avem nevoie de bani acolo. Și de regulă impozitele din aceste vicii- SINTEX (alcool, tutun, alimentele care afectează sănătatea), trebuie să finanțeze domeniul respectiv”.

Impozitul pe chirii

”Aici avem deja o evaziune foarte mare. Creșterea impozitului nu va duce decât la o creștere a evaziunii. Sunt foarte mulți mici proprietari iar ANAF-ul nu prea are multe instrumente să-i prindă. ANAF-ul cășună mereu pe manichiuriste și pe coafeze. Nu de aici vin banii la buget. Aici trebuie să facă un sistem mult mai transparent și să-i încurajeze să plătească. Creșterea impozitului nicidecum nu îi ajută”.

Creșterea impozitului pe locuințe

”Nici aici creșterea impozitului nu va ajuta tranzacționare și nu va ajuta economia care nu este într-un moment foarte bun. Această măsură îl face pe om să spună: ”ia să mai stau eu puțin”, iar când omul se gândește să mai stea puțin înainte să investească sau să vândă, înseamnă că activitatea economică este afectată și în cele din urmă creșterea economică este afectată. Deci această măsură este luată pe dos cu momentul actual.

Numărul autorizaților de construire în primele cinci luni ale anului 2022 este cu 4,4% sub numărul autorizațiilor emise anul trecut. Din ce cauză? Din cauza instabilității economice, din cauza creșterii prețurilor la materiale. Și vine și statul și zice: ”da, nu vreți să mai construiți? Ce bine, eu vă cresc și impozitele”. Este total aberantă măsura”.

Impozitarea cu 40% a activităților din jocuri de noroc

”Aceasta este magistrală. Acestea se duc în online unde ANAF-ul nu are putere să verifice. De altfel nici nu văd că prevede ceva în sensul acesta”.

Facilitățile fiscale în agricultură și construcții

S-a stabilit scăderea plafonului de la 30.000 lei la 10.000 lei pentru facilități fiscale.

”Se ridică plafonul după ce acum o lună pusese plafonul. Asta ca să ne asigurăm că predictibilitate care chiar nu există”.

”Îmi imaginez că ieri s-au întâlnit și s-au consultat despre cum să-i mai bulverseze pe români”

Anca Dragu Paliu spune că pare că cei din coaliția de guvernare s-au întâlnit și timp de câteva ore au dezbătut despre cum să-i mai bulverseze pe români.

”Aceste măsuri sunt luate de PSD atunci când economia duduia, iar acum, când economia gâfâie, le întoarce.

Este foarte important faptul că ei nu s-au consultat cu piața, cu firmele, pe acest pachet.

Pare că a luat fiecare categorie și tip de companie și de persoană fizică și au zis: ”ce să le facem să-i bulversăm cu totul pe acești oameni?” Așa îmi imaginez că s-au purtat discuțiile ieri timp de șase ore”, a spus senatoarea.

Măsurile decente luate de coaliție

În opinia Ancăi Dragu, măsurile pe care le-am putea numi bune, discutate în ședința de miercuri seara se referă la contractele part time cu contribuții ca salariu minim pe economie, daca persoana are doar un singur contract de muncă. ”Cumva și sprijină angajarea numai că dacă firmele nu mai au cu ce să plătească, ce să angajeze”.

De asemenea, este bună și excepția în cazul elevilor/studenților care au vârsta până la 26 de ani, ma”i ales că România are o problemă cu tinerii care nu sunt nici angajați nici la școală. Se cheamă NEET (not in employment, education or training) și suntem cam în vârful șomajului pentru această categorie.

Acestea, cumva, vizează impozitul progresiv”, a mai spus senatoarea.

Liderii coaliției de guvernare (PSD-PNL-UDMR) au decis, într-o ședință de șase ore, miercuri seara, 29 iunie, primele măsuri fiscale majore care urmează să fie aplicate firmelor și persoanelor fizice.

Ședința a început la ora 17.00 și s-a încheiat după ora 21.00.