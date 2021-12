Taxele pentru înmatricularea mașinilor second-hand ar putea fi majorate. Alte măsuri pentru reducerea numărului de mașini poluante

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat miercuri, 8 decembrie, că numărul autoturimelor second-hand nou înmatriculate este în continuare prea mare. Acesta a subliniat că vor fi necesare măsuri suplimentare, în contextul în care, la negocierea PNRR, Comisia Europeană ne-a impus să scoatem din circulaţie un sfert de milion de autovehicule vechi şi poluante, până în 2026.

Pe lângă programul ”Rabla”, ministrul a avansat ca soluție majorarea unor taxe existente deja.

”În continuare sunt mai multe maşini second-hand înmatriculate în România decât maşini noi, în ciuda efortului uriaş făcut anul acesta de minister şi de Administraţia Fondului pentru Mediu. Noi am pornit anul acesta cu 440 de milioane de lei buget pentru Rabla Clasic, faţă de 400, am avut o majorare de 10%. De atunci suntem deja la peste 600 de milioane de lei, adică peste 50% în plus faţă de anul trecut la Rabla Clasic şi am triplat la maşinile electrice bugetul. Bugetele s-au consumat, suspendăm Rabla în decembrie şi reluăm programul în februarie 2022. Deci degeaba investim noi foarte mult şi venim din partea statului cu acest sprijin către cei care cumpără maşini noi, dacă pe partea cealaltă înmatriculările se fac la liber. De aceea propun şi colegilor mei din coaliţie să avem în balanţă cele două măsuri: de stimul pentru maşinile noi şi de descurajare. Descurajarea se face ori prin majorare de taxe, ori prin taxă nouă. Guvernul a spus că nu vom introduce taxe noi, rămâne varianta ca anumite taxe existente, în cazul maşinilor vechi şi foarte poluatoare, să fie majorate. Noi va trebui să avem un parteneriat cu autorităţile publice locale, că acolo se plătesc taxele pe autoturisme şi să găsim o modalitate de a descuraja înmatricularea maşinilor mai vechi”, a anunțat Tanczos Barna miercuri seară, la B1 Tv.

În acest sens, ministrul a subliniat că Guvernul poate creşte plafonul până la care pot fi impuse taxele locale pentru autovehicule poluante.

El a declarat că şi în luarea unei astfel de decizii autorităţile trebuie să aibă în vedere că există categorii de persoane vulnerabile, care nu îşi permit achiziţionarea unei maşini mai scumpe din cauza situaţiei financiare, iar acestea vor avea nevoie de ”mai mult sprijin” din partea statului.

Tanczos a susţinut însă că există şi oameni care pot cumpăra un autoturism nou, dar care preferă să circule cu autovehicule înalt poluante care au motoare foarte puternice pentru că ”nu vor să meargă cu o maşină nouă de altă categorie, pentru că este sub nivelul de reprezentare”.

Potrivit ministrului, la negocierea PNRR cu Comisia Europeană, România şi-a asumat ca, până în anul 2026, să scoată din circulaţie 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani, aceasta fiind condiţia ca Ministerul Transporturilor să primească fonduri pentru construirea de autostrăzi.

