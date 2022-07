Femeia-soldat care face ravagii pe rețelele sociale. Este "fata de foc" pe obuzierul Howitzer și mama a doi copii VIDEO

Informațiile arată că forțele armate mobilizate de Ucraina în războiul cu Rusia sunt formate în proporție de 22% din femei.

Multe dintre acestea postează filmulețe de pe câmpul de luptă, care ajung virale pe rețelele sociale.

În plus, propaganda oficială a Ucrainei ajută, de asemenea, la promovarea faptelor de vitejie ale femeilor-soldat care luptă în războiul declanșat de Rusia.

Una dintre cele mai populare femei-soldat ucrainene pe TikTok sau Instagram este Tatyana Chubar.

"Tatyana Chubar este numită o „fată de foc”. Ea este o observatoare pe obuzierul autopropulsat Howitzer și mamă a doi copii.

Apărătorii noștri sunt incredibili! Adevărați eroi. Trebuie să câștigăm cât mai repede posibil pentru ca toată lumea să se poată întoarce la familiile lor și la o viață liniștită", scrie pe Twitter Anton Gerashchenko, consilier în Ministerul de Interne al Ucrainei.

Our defenders are incredible! Real heroes. We must win as quickly as possible so that everyone will be able to return to their families and a peaceful life pic.twitter.com/bAWk60V7XU— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2022