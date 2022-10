Târnovanu de la FCSB a plâns pe teren la golurile primite de la Silkeborg."Dezastru. N-am înţeles nimic"

Portarul echipei FCSB, Ştefan Târnovanu, a declarat, joi seară, după meciul cu Silkeborg, scor 0-5, că formaţia bucureşteană a fost depăşită la toate capitolele şi poate va şterge această ruşine dacă vaa câştiga titlul.

Târnovanu chiar a plâns la golurile luate de FCSB.

Ads

“Dezastru! Ne-au depăşit la toate capitolele. Până în acest moment eu unul nu am găsit o explicaţie. A fost o demonstraţie de fotbal şi în tur şi în retur. Nu, nu am mai luat atâtea goluri în două meciuri. Trebuie să încercăm în campionat să jucăm cât mai bine. Dacă vom lua titlul poate vom şterge aceaastă ruşine. E dezastru. Am simţit dezamăgire, frustrare. Ne-au depăşit la toate capitolele.

N-am înţeles nimic. Trebuie să stăm cu capul în pământ, să muncim. Despre suporteri, sunt de acord că pot fi supăraţi, dar nu e normal să fim înjuraţi în toate felurile, de familii. Vom încerca, dacă mai sunt două meciuri trebuie să încercăm să le câştigăm”, a spus Târnovanu la Pro Arena.

Echipa FCSB a fost învinsă, joi seara, pe teren propriu, de formaţia daneză Silkeborg, scor 5-0, în grupa B a Conference League. Săptămâna trecută, în Danemarca, scorul a fost tot 5-0 pentru Silkeborg.