Europa nu duce lipsă de târguri de Crăciun, care se organizează atât în orașele mari, cât și în orașele mici. Turiștii care doresc să guste spiritul sărbătorilor din plin vânează anual destinațiile unde târgurile tematice organizate întrec orice așteptare.

Turiștii au votat deja cele mai impresionante târguri de Crăciun în 2022, topul fiind o bună sursă de inspirație pentru o vacanță cu ocazia sărbătorilor care se apropie, potrivit europeanbestdestinations.com.

Topul târgurilor de Crăciun din Europa în 2022

1. Budapesta, Ungaria

Târgul de Crăciun organizat în fața celei mai mari catedrale a Budapestei, Catedrala Sfântul Ștefan, a fost votat ca fiind cel mai impresionant atât în anul 2020, cât și în anul 2022.

Acest eveniment este deja recunoscut ținând cont că se organizează de 12 ani și are o atmosferă festivă aparte. Circa 120 de expozanți participă anual și asigură programe pline de surprize, iar preparatele culinare determină turiștii să uite de frig.

Decorațiunile sunt extraordinare, există zilnic spectacole de lumini și proiecții pe catedrală, concerte, un brad spectaculos înalt de 12 metri, dar sunt incluse și programe de caritate.

The title of "The Most Beautiful Christmas Market In Europe" 2020, voted by thousands of travelers from around the world, has been awarded this year to The Advent Feast at the Basilica in Budapest https://t.co/WJwbWyfSvw pic.twitter.com/PeB0xeZBr2— Forbes (@Forbes) December 11, 2019

✍🏼Today’s Bible Reading: Proverbs 29-31, 1 Thessalonians 4 . 📸P.S. This picture is from my first Budapest Christmas Market experience!! It was incredible and I can’t wait to explore more of them soon! 🎄😍 pic.twitter.com/vfpu1iFrm7— She’s Got Faith (@ShesGotFaith) November 18, 2019

Christmas Market in Budapest at the St. Stephen’s Basilica. 🎄🧑‍🎄🕊 ❤️ pic.twitter.com/4pgejJBSm4— Tibor M. Kalman (@kalmantibs) December 15, 2021

2. Basel, Elveția

În fiecare an, Târgul de Crăciun din Basel se află pe podium când vine vorba de popularitate. Basel are o tradiție adânc înrădăcinată ca fiind cel mai frumos oraș al Elveției în perioada sărbătorilor și merită vizitat în fiecare an. Întreg orașul vechi și bine conservat este împodobit, de la magazine până la clădiri.

Aproximativ 100 de brazi înalți și împodobiți mărginesc străzile și indică drumul turiștilor. Târgul de Crăciun este organizat chiar în centrul orașului. Un brad magnific de Crăciun este amplasat pe Münsterplatz, în apropiere de celebrul magazin de decorațiuni Johann Wanner.

Basel Christmas Market Switzerland £271pp 📆02/11 - 3 nights ✈Gatwick 🌍Metropol Hotel 🛏Double room only Includes 🧳23kg luggage x 2 #Christmas #mhhsbd #htlmp pic.twitter.com/WnUXXU6ua5— Click 2 Travel (@Click2travelSW) October 16, 2021

Hello Hedgewatchers. We're in the #Christmas market in Basel on our #Hedgewatch tour today. We've found Santa Claus!! We'll be enjoying a warming glass of gluewein before we move on to a new location tomorrow. Lots of love from Olly, Lewis and Azzurro. ❤️❤️❤️❤️🥰🥰🥰🥰❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/h4cIKg13kV— Olly the Cat, Monarch of The Moglets. RIP Maximus. (@AlanSla90124663) December 19, 2021

3. Metz, Franța

De zece ani este inclus în topul celor mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa și este considerat și cel mai frumos din Franța. Metz are activități unice, precum ”traseul felinarului”, o roată imensă și cabane la care se vând produse făcute de localnici.

The French are very serious when it comes to Christmas lights. Last night at the Metz Christmas market pic.twitter.com/GPueucPfjT— Madam Henjoyment (@ka_Ndilo) November 28, 2021

[BEST CHRISTMAS MARKETS": METZ EST 3ÈME! 🎉🥉] C’est avec une grande fierté que l’agence @inspire_metz annonce qu’après 12 jours de votes et une importante mobilisation, Metz a remporté la 3ème place au concours Best Christmas Market organisé par European Best destinations. pic.twitter.com/MvlY8tiJwP— inspire-metz (@inspire_metz) December 11, 2021

4. Viena, Austria

De la mijlocul lunii noiembrie până la Crăciun, cele mai frumoase piețe din Viena se transformă în târguri magice. Aroma produselor de patiserie și vinul fiert vor face orice turist să intre în atmosfer specifică sărbătorilor de iarnă.

Cel mai cunoscut târg din Viena este cel din Piața Primăriei. Veți descoperi decorațiuni, cadouri, dulciuri, băuturi calde, un carusel, dar și ateliere distractive pentru copii. Toți copacii din jur sunt împodobiți festiv și luminați.

Un alt târg important este cel din fața Palatului Schönbrunn. Oferă obiecte de artizanat tradiționale, decorațiuni de Crăciun realizate manual, concerte de Crăciun și un program amplu pentru copii.

Vienna Christmas Market. Maybe not this year But hopefully Lockdown Will be lifted. 😓🌹 pic.twitter.com/q6Qqd3c4Xz— Tambi @ Tambi 712848🌺 (@tambi71281948) November 29, 2021

5. Montbeliard, Franța

Montbéliard este una dintre cele mai frumoase piețe de Crăciun din Franța. Renumită în lume pentru frumusețea luminilor sale, această piață de Crăciun este tradițională și autentică. Situată în Franche-Comté (estul Franței), orașul Montbéliard – binecunoscut pentru ospitalitatea sa – se transformă complet cu câteva săptămâni înainte de Crăciun.

În timpul sărbătorilor, Montbéliard reînvie tradiția din Württemberg și organizează un piață de Crăciun ca nimeni altcineva, cu 140 de tarabe cu articole autentice și de înaltă calitate. Făcând o plimbare pe străzile iluminate, vizitatorii pot gusta delicioasele produse gastronomice din Montbéliard și Franța și se pot bucura de muzica specifică sărbătorilor.

Had a great time seeing the Lumières de Noël in Montbéliard today and going to my first EVER Christmas market!!! 😊🎄 pic.twitter.com/oYLdvT45Rd— Julia Tilley (@_JuliaTilley_) December 4, 2021

World famous for the beauty of its lighting, Montbéliard’s Christmas market is one the most beautiful in France: https://t.co/BtfBVMGNfi pic.twitter.com/VG0LLwDfR1— ForbesLife (@ForbesLife) December 17, 2021