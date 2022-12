Un turist român s-a declarat umilit de poliția de la Târgul de Crăciun din Viena: "Nu le-a păsat câtuși de puțin când le-am spus ce joburi avem"

În această perioadă a anului destinațiile alese de români ca city-breakuri sunt în orașele unde au fost organizate târguri de Crăciun. Unii le preferă pe cele din țară, în timp ce alții merg în străinătate.

Este cazul unui român care a ales Viena ca destinație, dar a rămas cu un gust amar după ce a fost oprit de un echipaj de poliție și supus unor controale excesive, după cum a scris pe Facebook.

Ads

"Mergeți în Viena să vedeți târgurile de Crăciun și e posibil să... fiți umiliți în stradă de poliția austriacă.

Pe scurt, am fost opriți de poliție în zona Prater, mi s-au cerut actele la control, apoi actele mașinii, apoi m-au pus să le arăt ce am în portbagaj, pe motiv că e cam lăsată mașînă (eram 4 persoane cu portbagajul plin de bagele, evident), apoi m-au pus să desfac ÎN STRADĂ fiecare bagaj, fiecare troler, fiecare pungă, mi-au cerut bonurile pentru cumpărăturile care erau cu eticheta pe ele, se stransese lumea pe stradă să vadă ce se întâmplă, apoi văzând că nu găsesc nimic în neregulă mi-au cerut să le arăt triunghiuri, trusa medicală, vestă reflectorizantă (singurul lucru pe care nu îl aveam).

Între timp au mai chemat și "întăriri" încă o mașînă care au verificat și aia bagajele, apoi ne-au luat buletinele și ne-au pus să îi urmăm să ne cantareasca mașină, undeva la periferia Vienei, sub un pod. Ne-au cântărit mașină, au văzut că nu depășea masă maximă admisă și apoi ne-au lăsat să plecăm, fără scuze sau altceva. Nu le-a păsat câtuși de puțin când le-am spus ce joburi avem și că nu am venit aici să fur 3 haine și o pereche de adidași.

Ads

Am pierdut cam o oră și jumătate cu controlul ăsta. Acum vă întreb eu: de ce credeți că au făcut asta? Credeți că păream suspecți cu ceva? Vă spun eu de ce: pentru că eram ROMÂNI.

Din momentul ăla, ura mea pentru Austria a început să ardă mai tare ca soarele!", a scris românul pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Ce bine ar fi să facă şi Poliția Română astfel de controale"

În comentarii, mulți dintre membrii grupului cred că astfel de controale sunt normale.

"Ce bine ar fi să facă şi Poliția Română astfel de controale. Din fericire, asta cu ştii cine sunt eu şi unde lucrează tata nu prea funcționează în statele civilizate. Ştiau ei sigur de ce v-au oprit şi controlat."

Ads

"Și unde e umilința? Bine că avem noi toți coadă sus și suntem așa prețioși. Ipocrizie mai mare că la români mai rar. Ne place să mergem prin alte țări în vacanțe, dar când se întânpla ceva altfel decât suntem obișnuiți, și se aplică regulile locale, vaaai, ce tupeu!! Ce nesimțiți!! Repet întrebarea: care e umilința?? V-au pus la colț ca pe unii copii la NOI la școală? V-au controlat la piele? Mi-aș dori foarte tare să facă și Poliția Română asta.

Astfel de lucruri sunt normale în orașe cu milioane de turiști anual, cu mulți refugiați și imigranți, cu sedii ONU și alte organizații internaționale. Măsurile de prevenție și control trebuie să fie mult mai dure decât cele cu care suntem noi obișnuiți.

Ads

Am pățit ceva de genul asta în Germania în urmă cu 15 ani, și au venit și cu câini să ne controloze de droguri. Vorbind cu cei din Germania la care eram în vizită ne-au spus că e ceva normal la ei. Și nici măcar se întâmplă în vreun oraș mare.

Dacă tot ne plimbam prin lume, trebuie să înțelegem că regulile locale se aplică și gata. La fel cum cultură și tradițiile locale (vezi Orientul Mijlociu că exemplu), se respectă și nu se comentează prea mult."

"Eu zic că asta e ordine, nu ca la noi poliția e inexistentă, stau prin tufișuri sau parcări să treacă programul. Am fost in Austria și am luat și amenda ...și bine mi-au făcut că aici nu-s obișnuită. Aia e tara civilizată și cu criminalitate f mica. Îmi pare rău că s-au oprit comentariile că-ți puneam link...au criminalitatea cea mai scăzută."

"Eu cred că așa ar trebui sa facă și politia română în zonele aglomerate, când văd o mașină care li se pare suspectă. Ai zis că era lăsată de fund, deși justificat, li s-a părut suspect. Ce legătură au joburile voastre??? Gândire tipic românească: ioi, noi suntem victimele, și tre sa se țină cont de jobul nostru, să se facă excepții de la regulă, pt ca suntem nus' ce.

Da, la noi poate ar fi mers faza asta, din fericire nu toți sunt asa."

"Nu are nici o legătura cu faptul că sunteți români!

Este o procedura standard in aceasta perioadă a anului și în actualele condiții."

"Vreți o țară că afară dar gândiți românește. De ce ar trebui să-și ceară scuze un polițist, pentru că își face meseria? Pentru că te grăbeai tu și ai nu știu ce job sau că te-a ținut prea mult la un control? Legile sunt la fel pentru toți, indiferent de naționalitate, culoarea pielii, job si etc".