Târgul de Crăciun din Craiova a ajuns vedetă printre străini. Un canal polonez de Twitter a lăudat evenimentul și a transmis că din ce în ce mai mulți turiși aleg România în loc de Târgul de Crăciun din Viena.

”Tradiționalul Târg de Crăciun din Craiova, România s-a deschis.

Din ce în ce mai mulți turiști aleg să viziteze România pentru cumpărăturile de Crăciun în loc să meargă la târgul de Crăciun din Viena, Austria.

Cumpărături mai bune și atmosferă mai bună”, se arată în postarea respectivă.

More and more tourists are choosing to visit Romania for their Christmas shopping instead of going to the Christmas market in Vienna, Austria.

Better shopping and better atmosphere.

🇷🇴 pic.twitter.com/wM4XAN3Wpr— Visegrád 24 (@visegrad24) December 10, 2022