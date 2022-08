Țara vecină cu Rusia și parteneră de afaceri cu Ucraina care a suspendat toate exporturile de arme timp de un an

Kazahstanul, vecin şi aliat al Rusiei, a suspendat toate exporturile de arme timp de un an, a declarat sâmbătă guvernul său, pe fondul conflictului din Ucraina şi al sancţiunilor occidentale împotriva Moscovei, relatează Reuters.

Fostă republică sovietică, care are, de asemenea, legături economice intense cu Kievul, a evitat să ia parte vreuneia din tabere în criza ucraineană, pronunţându-se pentru o rezolvare paşnică.

Guvernul kazah nu a oferit vreun motiv în declaraţia sa de sâmbătă pentru decizia de a-şi suspenda exportul de arme pentru un an.

Kazahstanul produce o gamă largă de echipamente militare, inclusiv nave, vehicule blindate şi artilerie, mitraliere, viziere de noapte, grenade, torpile şi echipamente de protecţie. Guvernul nu a indicat care din aceste articole erau exportate.

În iunie, preşedintele kazah Kasîm-Jomart Tokaev a declarat la Forumul economic de la Sankt-Petersburg, în prezenţa omologului său rus, Vladimir Putin, că ţara sa nu va recunoaşte independenţa autoproclamatelor republici populare Lugansk şi Doneţk din estul Ucrainei, numindu-le "cvasi-state".

