Ministrul Mediului Tanczos Barna a afirmat miercuri, 25 august, că scumpirile sunt evidente la toate produsele, chiar dacă de obicei nu el este cel care face cumpărăturile la piaţă, ci mai mult soţia, el fiind cel care de obicei duce plasa.

„De obicei cumpără soţia, nu prea fac cumpărături în piaţă, dar scumpirile sunt evidente. De exemplu, în domeniul în care lucrez s-a triplat preţul masei lemnoase, s-a triplat preţul cherestelei, s-a dublat preţul la fierul beton pentru că toate investiţiile sunt mai scumpe. Şi în piaţă se vede: scumpiri la toate produsele. Şi la apă minerală şi la celelalte. Dacă mă întrebaţi de pâine, la pâine avem alte preţuri, că noi avem pâine cu cartofi acasă, şi acolo preţurile sunt altfel. De obicei eu duc plasa”, a explicat Tanczos Barna, întrebat în briefiengul de presă de la Guvern dacă ştie ce produse s-au scumpit în ultima vreme şi dacă a fost în magazine sau la piaţă.

Ads

Ministrul Mediului a adăugat că şi factura la curent s-a scumpit, pentru că valoarea acesteia timp de un an a variat între 100 şi 120 de lei, iar apoi a urmat o factură de regularizare de 1.900 de lei care a precizat că soţia sa a schimbat între timp contractul la energie electrică.

„Am schimbat prea târziu contractul sau furnizorul de energie electrică, drept urmare, vreun an de zile am primit facturi mici, de 100 de lei, de 120 de lei, după care am primit una de 1.900 de lei. De la 120 de lei pe un fel de pauşal probabil. Ştiu, pentru că eu am plătit factura. Deci, a fost o regularizare. Am plătit pauşal în fiecare lună 120 de lei. S-a mirat soţia mea că factura este prea mică până a venit factura de corecţie de 1.900 de lei”, a conchis Tanczos Barna.