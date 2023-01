Propagandistul rus Soloviov îndeamnă Kremlinul să atace Germania: "Teritoriul și bazele sale militare sunt ținte legitime" VIDEO

Unul dintre cei mai influenți propagandiști ai regimului Putin, realizatorul TV Vladimir Solovioc, a lansat un atac violent la adresa Germaniei, pe ai cărei lideri în numește "scursuri naziste".

Soloviov, realizatorul celei mai influente emisiuni difuzate în direct în prime-time la televiziunea rusă de stat, consideră Germania drept o țintă potrivită pentru a fi bombardată după ce a aprobat trimiterea de tancuri în Ucraina.

He urges Russia to carry out strikes on Germany so that Germans "know which new Nazi leaders they've raised and brought to power"

"You European Pharisees, you Nazi scumbags!" pic.twitter.com/FmSBTAkyY1— Francis Scarr (@francis_scarr) January 24, 2023