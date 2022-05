În luptele împotriva armatei ruse, armata ucraineană a distrus cel puțin un tanc rusesc T-90M de ultimă generație.

Acest lucru a fost raportat de Ministerul Apărării al Regatului Unit.

„Cel puțin un tanc T-90M, cel mai modern tanc rusesc, a fost distrus în luptă”, se arată în comunicat.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Potrivit ministerului, aproximativ 100 de tancuri T-90M sunt în prezent în serviciu printre cele mai bine echipate unități rusești, inclusiv cele care luptă în Ucraina.

"Conflictul din Ucraina provoacă daune grave unora dintre cele mai pregătite unități de luptă și capabilități avansate ale Rusiei. După acest conflict, Rusia va avea nevoie de timp și efort considerabil pentru a-și reconstrui forțele armate", a spus Ministerul Apărării britanic.

În același timp, va fi deosebit de dificil să înlocuiți echipamentele modernizate și îmbunătățite din cauza sancțiunilor care limitează accesul Rusiei la componentele microelectronice critice.

T-90M a fost introdus în 2016. Este echipat cu armură îmbunătățită, tun îmbunătățit și sisteme de navigație prin satelit îmbunătățite. În același timp, armura modernizată concepută pentru a contracara armele antitanc rămâne vulnerabilă dacă nu este susținută de alte elemente de forță, a spus ministerul.

Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAYdsWHMvV

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4z2cRVCJpf— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 7, 2022