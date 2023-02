Tânăra care nu mai vrea familie și pleacă din România: ”Există oameni cu facultate, 3 joburi, și tot muritori de foame sunt”

Tot mai mulți tineri fac planuri să plece din România, descurajați de perspective și de salariile mici pe care le-ar câștiga în țară.

Este situația relatată de o tânără studentă care este pe punctul să renunțe la planurile de a-și întemeia o familie pentru a pleca singură în străinătate, după cum a scris în mediul online.

Ads

"Acum 3 ani l-am cunoscut pe iubitul meu, fix la începutul pandemiei, relația merge bine și acum, încă de la începutul relației ne făceam planuri legate de un viitor copil, casă etc. Doar că de când cu inflația asta și prețurile care au explodat la absolut tot, mi-au dispărut speranțele pentru această țară, iar eu am început să mă gândesc la traiul din alte țări.

Adică serios, mâncarea a ajuns exagerat de scumpă, iar el visează să facem copil. Problema mea este: el nu vrea sa se mute în altă țară, suntem săraci lipiți, proveniți din familii monoparentale, amândoi cu facultăți (momentan niciunul nu profesează în domeniul lui, pentru că avem masterul de terminat amândoi, dar mă cam îndoiesc că lucrul asta va fi cât de curând, deoarece știm cu toții că la locurile de muncă îți trebuie pile și bani mulți ca să ocupi locul), avem și talent la desen amândoi și câștigăm bani și tot prost ne merge."

Ads

"Pe an ce trece totul parcă devine din ce în ce mai prost"

"Pe an ce trece, totul parcă devine din ce în ce mai prost, au ajuns oamenii ultima bătaie de joc, ratele s-au dublat de anul trecut, gaze, mâncare etc la fel, mai inventează nu știu ce legi prostești, ex. să se impoziteze bacșișul de la frizeri și ospătari și câte și mai câte.

Eu acum va întreb pe voi: merită să mă mut în altă țară? În caz că aceeași problemă e la fel și în alte tari, să nu ajung din rău în mai rău.

Ads

Îmi pare rău că aș avea de gând să îl părăsesc pe al meu, dar mă îndoiesc că țara asta se va schimba în bine pe viitor, e absolut josnic cum există oameni în țara asta cu facultate cu 3 joburi etc și tot muritori de foame sunt, și nu vreau ca viitorii mei copii să sufere, că și eu am suferit din cauza sărăciei când eram mică, doar că ai mei erau oameni fără facultate, tata muncitor, mama casnică, casa în construcții, iar eu am casă de-a gata, facultate, alte aptitudini care mă ajută să fac niște bani în plus și totuși mă descurc mai prost decât ei", a scris tânăra pe Reddit.

"Mă felicit în fiecare zi pentru decizia de a pleca"

În comentarii, părerile sunt împărțite.

"Să mă întorc în țară, ar fi ultimul lucru pe care l-aș face. Mă felicit în fiecare zi pentru decizia de a pleca și singurul regret este că nu am făcut-o și mai devreme. A fost greu la început, dar lucrurile s-au aranjat. Sfatul meu? Ești tânăr/ tânără? Ai partener/ parteneră?Vrei mai mult? Atunci împachetați câteva izmene și luați-o de la zero în altă țară. Este trist, dar adevărat. Când îmi este dor de țară, vin o săptămână și îmi aduc aminte de ce am plecat."

Ads

"Și eu am aproape 20 de ani de străinătate. Dar nu aș pleca fără un job nicăieri. Pentru că da, în afară e greu și vei fi în competiție cu localnicii și cu încă mulți emigranți care vorbesc mai bine ca tine. Cred că ar fi mai bine să încerci să te reorientezi profesional și asta o să fie mai ieftin în România decât în afară.

Și după poți să pleci liniștită, după ce ți-ai găsit un job în afară, dacă încă mai vrei să pleci și nu găsești nimic mai bine plătit în România. Nu toată lumea e la căpșuni sau la abator și stă cu încă 10 români în cameră, asta se scrie mult prea des pe aici.

Acum însă nu înseamnă că dacă e cineva într-un job de curățenie full-time în vest, îi merge ideal financiar. Ca să nu mai spun că în general sunt mulți români nefericiți că nu se pot integra în țările în care trăiesc și rămân blocați în propriul bubble/ eventual în comunitățile de români. Chiar dacă oamenii ăștia câștigă mai bine (mai ales comparat cu Ro) nu înseamnă că sunt mulțumiți/ împăcați/ fericiți. Este o chestie la care trebuie să te gândești, depinde mult de personalitatea ta, nu numai banii contează, dacă tu faci depresie că ești printre străini."

Ads

"În altă țară nu ai automat nivelul mai bun de trai"

"Problema e la tine, trebuie să vă reprofilați neapărat pe ceva joburi care se caută. Dacă te muți în altă țară cu skillurile care le le ai acum (sau mai exact, lipsa lor) vei fi super săracă și acolo, mai ales că aici zici că ai casa ta, cu rate."

"În altă țară nu ai automat nivelul mai bun de trai. Din contră. Vezi cazul româncei ăleia din Madrid care doarme în mașină și a ajuns de mila națiunii.

Sunt atâtea variabile încât nu se poate da un verdict. Depinde numai de tine. Faptul că ai făcut degeaba niște facultăți nu îți dă drepturi în plus."

"Eu nu aș emigra dacă nu aș avea un plan și ceva canale sigure de a accesa joburi bine plătite sau cu potențial de crescut în ierarhie. Ajungi homeless p-acolo. Prietenul tău e din ăla naționalist suveranist? De ce nu vrea să plece? Înseamnă că el consideră că vă e foarte bine aici, aveți deci o problemă de comunicare."

"Fugi cât poți de repede din țara asta"

"Merită să pleci doar dacă ai primit o ofertă la un job mult mai bine plătit decât aici. În rest, nu umblă nicăieri câinii cu covrigi în coadă."

"Fugi cât poți de repede din țara asta. Pe lângă faptul că e foarte scumpă pentru ce oferă, viitorul pare din ce în ce mai negru. Adevărat, și alte țări s-au scumpit, am stat în Barcelona o lună în vară, dar prețurile în Carrefour de acolo erau puțin mai mari decât în București. Dar diferența de salariu minim/ mediu e enormă, să nu mai zic de civilizație etc.

Am prieteni în Luxemburg, Canada, UK, America, Spania, Austria și niciunul nu vrea să se întoarcă și și-au făcut cariere decente și duc o viață bună spre foarte bună acolo. Sigur, lucrurile nu sunt perfecte nici acolo, dar una e să te coste mâncarea de la 600 euro la 1000 euro pe lună când 2 persoane au lejer 5k și alta e să te coste de la 400 e la 700 e în România, unde probabil 2-3k e media.

Pe lângă asta oamenii sunt mai civilizați, transportul în comun e mai ok. Fugi, fugi, fugi."

"Cea mai mare greșeală a vieții mele e că nu am plecat mai repede. Sincer, și pe salariul minim dacă stai în orice țară vestică o duci cel puțin dublu mai bine decât aici, secretul e să eviți capitalele și regiunile foarte scumpe."