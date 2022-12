Ce a declarat Alexia, fata căreia medicii i-au replantat brațele după accidentul de autocar, la ieșirea din spital

Alexia Tudose, adolescenta de 15 ani care a fost grav rănită în accidentul de autocar din Pașcani, a fost externată sâmbătă. Aceasta a făcut primele declarații în care s-a arătat optimistă că își va reveni cât mai repede și cât mai bine:

„Sunt foarte fericită că am ajuns cu bine până acum și sunt sigură că și în continuare o să fie totul bine și o să-mi revin cât mai repede și cât mai bine. Doamne ajută să fiu bine, să fiu alături de cei dragi și abia aștept să-mi văd prietenii. Am emoții și știu că acasă o să fie cel mai bine. Ce-a trecut a fost, dar acum trebuie să văd ce va fi și trebuie să am o gândire pozitivă ca să pot să trec peste astea cu bine”, a declarat Alexia Tudose.

Adolescenta își va petrece Anul Nou acasă, la Botoșani, după două săptămâni în care a trecut prin șapte operații după accidentul din apropiere de Pașcani. Tânăra a suferit 7 operații, cu un total de 50 de ore.

Alexia va avea nevoie de câte două ședințe de kinetoterapie pe săptămână, iar medicii sunt optimiști că își va putea folosi ambele brațe în cel mult un an.

În urmă cu două zile, mama fetei a postat pe rețelele sociale imagini cu Alexia, alături de un mesaj de mulțumire pentru medici: "Se spune că omul sfințește locul!!! Alexia este într-un loc binecuvântat, înconjurată de trei dintre supereroii ei,ai noștri,ai țării....trei dintre cei mai fantastici, profesioniști și dedicați medici, care ne-au redat viața și ne-au așezat zâmbetul pe chip. Va mulțumim din suflet, din inima, din toată ființa!"

Adolescenta de 15 ani este una dintre cele 35 de persoane care se aflau într-un autocar cu artişti care, în noaptea de 16 spre 17 decembrie, se deplasa de la Botoşani spre un festival în judeţul Ialomiţa. La intrarea în municipiul Paşcani, autocarul s-a răsturnat. 25 de persoane, dintre care 12 minori, au avut nevoie de îngrijiri medicale.