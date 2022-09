Protestele au continuat duminică, 18 septembrie, în Iran, iar #MahsaAmini a devenit unul dintre cele mai folosite hashtag-uri pe Twitter în persană, în contextul furiei iranienilor în legătură cu moartea unei tinere femei aflate în arestul poliţiei moravurilor, responsabilă cu aplicarea regulilor stricte privind portul de hijab, potrivit Reuters şi AFP.

Masha Amini, în vârstă de 22 de ani, a murit vineri după ce a intrat în comă în urma arestării sale la Teheran la începutul săptămânii, un caz care a adus în atenţie drepturile femeilor în Iran.

death to dictator!

Removing hijab is a punishable crime in Iran. We call on women and men around the world to show solidarity. #مهسا_امینی pic.twitter.com/ActEYqOr1Q— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 17, 2022