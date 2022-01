Pariul tragic care i-a adus moartea unui tânăr de 24 de ani. Prietenii lui riscă ani buni de închisoare

Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a pus un pariu cu doi prieteni. Vrând să vadă cine e mai rezistent la băutură, aceștia au consumat alcool până când unul dintre ei și-a pierdut cunoștința.

De teama părinților tânărului, cei doi prieteni ai săi au decis să îl scoată afară, însă l-au abandonat într-un șanț, unde a murit de frig.

Trupul tânărului a fost găsit de polițiști, care au anunțat Ambulanța.

”La locul intervenției, echipajul a găsit victima fară semne vitale și cu semnele morții deja instalate”, a declarat dr. Dan Ungureanu de la Ambulanța Vaslui.

La autopsie, legiștii au constatat că tânărul a murit înghețat.

Declarațiile cutremurătoare ale părinților victimei

”Pe la 3 fără un sfert a venit poliția și a bătut la ușă. M-a întrebat ‘unde e băiatul dumitale?’. Am zis că în sat, dar nu am ținut cont de oră. Era un copil cuminte. Nu știu să vă spun, totul dădea de pe el. Am plecat pe drum în sus și îmi zice: ‘nu știu cum să vă spun, băiatul dumneavoastră e mort’. Am zis că mor...”, a declarat mama tânărului.

”După i-au pus o ladă de bere goala lângă el. Să se facă dreptate. Pe al meu îl îngropăm mâine și ei sunt în libertate”, a spus și tatăl băiatului, potrivit Știrile ProTV.

Cei doi tineri, de 19 și 21 de ani, sunt cercetați sub control judiciar pentru ucidere din culpă.