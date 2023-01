De ce s-a crucit Tamaș după ce a semnat cu locul 9 din liga secundă

Gabriel Tamaș nu renunță la fotbal și în anul în care va împlini 40 de ani a semnat un nou contract.

El este jucătorul celor de la Concordia Chiajna, locul 9 din liga secundă, acolo unde va activa până în vară.

Tamaș a rămas impresionat de ce a găsit la Chiajna, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a ales să semneze cu această echipă.

”Am semnat cu Chiajna, în primul rând datorită prieteniei cu președintele Tănase. La Chiajna am găsit normalitate, un club la care nu există o oră întârziere la salarii. De când m-am întors în țară nu a fost club care să fie la zi cu salariile, niciodată nu am luat banii lunar! Apoi, ce bază sportivă am găsit la Chiajna m-am crucit! Este una extraordinară, aș spune în primele cinci din țară, după baza celor de la FCSB de la Berceni, Farul, FCU Craiova și U Craiova. Totul la superlativ. Toate acestea m-au convins să semnez cu Chiajna”, a spus Tamaș, pentru Liga2.ro.

Antrenorul celor de la Chiajna este Eugen Trică, iar la echipă se află și Raul Rusescu.