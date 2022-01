Procesele falșilor medici Svetlana Serghei și Matteo Politi. Italianul „punea sâni” bucureștencelor, deși a terminat opt clase

Falșii medici esteticieni care au mutilat zeci de paciente – Svetlana Serghei și Matteo Politi – sunt așteptați în instanță în procesele în care au fost trimiși în judecată pentru înşelăciune.

Svetlana Serghei are primul termen pe fond pe data de 19 ianuarie 2022, la Judecătoria Sectorului 2, în timp ce Matteo Politi se va prezenta în instanță mai curând, pe data de 12 ianuarie, la Judecătoria Sectorului 1.

Ambele dosare sunt la primele termene pe fond, după o lungă perioadă în care au stat în procedura de cameră preliminară.

În procesul Svetlanei Serghei (actuală Mereuță) 11 persoane s-au constituit părți civile, iar o a 12-a a precizat deja că este parte vătămată. Alături de falsul medic estetician din Republica Moldova a fost deferit justiției și soțul ei, Eugen Mihai Mereuță, care va fi judecat pentru complicitate la înşelăciune.

Reamintim că falsul medic estetician Svetlana Serghei făcea operaţii de microchirurgie estetică, fără autorizaţie, în clinici de apartament: una situată la etajul 5 al unui bloc de pe strada Ion Bogdan nr.15 din Dorobanţi, alta aflată la adresa str. Badea Cârţan nr. 69 din sectorul 2.

Ads

Svetlana Serghei – „Dr.Lana” cum își făcea reclamă femeia pe rețelele de socializare – obişnuia să dea vina pe paciente atunci când acestea se plângeau de dureri, apoi le sfătuia să ia analgezice sau unguente.

Pe data de 7 octombrie 2020, judecătorii au constatat ca fiind încheiată procedura de cameră preliminară, care se judeca în spatele ușilor închise.

Pe 19 ianuarie 2022 va avea loc primul termen pe fond, în ședință publică, al procesului în care Svetlana și Eugen Mihai Mereuță sunt judecați pentru înşelăciune.

Iată dispozițiile Judecătoriei Sectorului 2:

„Respinge excepțiile invocate şi cererile formulate de către inculpații Mereuță Svetlana și Mereuță Eugen Mihai”.

„Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București nr. 9417/P/2020 din data de 27.05.2021, privind pe inculpata Mereuță Svetlana, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și înșelăciune în formă continuată (37 de acte materiale) și pe inculpatul Mereuță Eugen Mihai, (date), trimis în judecată pentru complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activităță și complicitate la înșelăciune în formă continuată (37 de acte materiale)”.

„Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpații Mereuță Svetlana și Mereuță Eugen Mihai. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 07.10.2021”.

Ads

Mărturiile femeilor „operate” de „Dr. Lana”

Una dintre femeile care au apelat la „Dr. Lana” a povestit, sub protecția anonimatului, ce urmări a avut o astfel de intervenție.

„Pe 29 februarie am fost la ea pentru o intervenţie cu fire de tip COG resorbabile. Urmare a intervenției a fost o infecţie de toată `frumuseţea`. Discutând cu ea am luat, la recomandarea ei, un antibiotic, iar după 3 cutii încă nu trecea deloc. Norocul meu - ca sa spun aşa, dacă asta e noroc - este că pur şi simplu firul a migrat şi mi-a ieşit efectiv singur prin piele ... Durerile şi suferinţa nu are rost să vi le descriu. Ea a pretins că este medic până în ultimul moment şi încerca să dea vina pe mine pentru cele întâmplate, apoi am descoperit grupul de pe Facebook şi am văzut că şi alte fete au trecut prin asta şi mi-am dat seama că nu am nicio vină. Mai am interventii, ştiu ce trebuie şi ce nu trebuie făcut în astfel de cazuri”, a declarat femeia.

Ads

Svetlana Serghei punea la dispoziţia celor interesate de chirurgia estetică un număr de telefon, dar preciza că răspunde doar pe WhatsApp.

La respectivul număr de mobil folosit pentru această aplicaţie, femeile care fuseseră supuse procedurilor de microchirurgie estetică se plângeau apoi fie că se simt rău, fie că au dat banii dar nu văd nicio schimbare.

Ele trimiteau fotografii cu „rezultatele” intervenţiilor şi acuzau dureri, senzaţii de arsură, disconfort din cauza faptului că respectivele zone din jurul ochilor sau buzelor se umflau.

Svetlana Serghei le răspundea: „E ok, dragutza. Stai liniştită. Pune cremă Baneocin”.

În prezent, următoarele persoane au calitatea de părți civile în dosarul de înşelăciune al Svetlanei Serghei: Nabulsi Souad, Manana Elssi, Mihai Mădălina-Cosmina, Perian Andreea Corina, Sîmbotin Daniela, Zota Cristina Mădălina, Conisteanu Cristina Maria, Mihăilă-Olteanu Iulia Roxana, Gheorghe Cristina Kasandra, Copilu Diana Minodora și Ioan Irina.

Ads

Cum arată diplomele deținute de „Dr. Lana”

Din actele Svetlanei Serghei reiese că acesta este, de fapt, medic stomatolog, astfel încât ea nu putea să efectueze intervenții chirurgicale estetice. Este vorba despre o diploma și un certificat care atestă specializarea Svetlanei Serghei în „cosmetologie estetică”, emise de niște instituții private din Republica Moldova.

Singurul act „cu greutate” este avizul de funcționare pe care „Dr. Lana” în deținea pentru cabinetul ei din Republica Moldova. Acest act atestă domeniul de activitate: „cosmetologie cu afectarea tenului”. Este de observat că toate sunt emise pe numele Svetlanei Loghin, fostă Serghei, actuală Mereuță.

Matteo Politi: italianul care „punea sâni” bucureștencelor, deși n-are studii

Cazul Svetlanei Serghei pare „tras la indigo” după cel al falsului chirurg estetician Matteo Politi, italianul care „punea sâni” bucureștencelor, deși nu are studii medicale pentru a folosi bisturiul.

Ads

Matteo Politi este așteptat la Judecătoria Sectorului pe data de 12 ianuarie 2022, ora 11.00, când vor avea loc audieri de martori în procesul de înşelăciune.

Zece persoane au calitatea de părți civile sau părți vătămate în procesul lui Matteo Politi: Niculae Mădălina Ioana, Iancu Monica Diana, Mazilu Luiza, Subţirelu Oana Gabriela, Guţanu Aliona, Cornacchia Maria, Filimon Diana Mihaela, Scarlat Nicoleta, Dameh Ghassan, Filip Cristina Iulia.

Matteo Politi a lucrat ca medic de chirurgie plastică pentru cinci unităţi medicale din România fără să aibă acest drept. Deși are doar opt clase, acestuia i se atribuise un cod de parafă de către Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti.

După dezvăluirile din presă, DSPMB a anunţat că a demarat o anchetă internă şi a sesizat Comisia de disciplină pentru analizarea modului în care un funcţionar public din cadrul Biroului de Informatică şi Biostatistică Medicală i-a atribuit italianului codul de parafă.

Matteo Politi, italianul acuzat că a operat în mai multe clinici private din Bucureşti, deşi avea doar opt clase, a fost prins în 2019 de poliţiştii de frontieră de la Curtici, judeţul Arad, în timp ce încerca să fugă din ţară. Acesta a fost adus în Capitală, unde a fost reținut pentru 24 de ore, apoi arestat pentru 29 de zile, măsură care a fost prelungită ulterior.

În 2011, Matteo Politi a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a minţit timp de mai mulţi ani că e medic şi a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.

Cine poate practica în mod legal chirurgia estetică în România

Dr. Cristina Bejan, medic chirurg plastician şi estetician, a explicat care este diferența între un cosmetician și un medic estetician.

„Medicina estetică începe la orice procedură care provoacă fie şi o picătură de sânge, vezi injectări de diverse substanţe. Cosmeticienele nu au voie să facă proceduri care provoacă sângerare. Asistentele medicale, deşi fac injecţii, în România nu au drept de a efectua proceduri estetice. În Marea Britanie sau în SUA există «aesthetic nurse» (n.r. – asistentă medicală specializată în estetică), dar care are pregătire specială de 3 sau 4 ani şi care nu e recunoscută în România. Chirurgia estetică începe în momentul în care foloseşti bisturiul. Dermatologii pot face proceduri estetice injectabile şi mică chirurgie – gen excizie aluniţe, tratamente laser – dar nu pot pune implanturi mamare sau nu pot să facă liftinguri faciale. Stomatologii nu pot face injectari estetice, decât dacă sunt specialişti în chirurgie buco-maxilo facială. Cam acesta este, pe scurt, dreptul de practică pe estetică”, a explicat dr. Cristina Bejan.

Medicul arată că ea şi colegii ei trec prin 16 ani de studii superioare şi cursuri de pregătire pentru a profesa medicina.

„Eu şi colegii mei de specialitate am făcut 6 ani de facultate, 5 ani de rezidenţiat, încă 5 până la primariat (n.r. – obţinerea gradului de medic primar). Noi învăţăm în fiecare an şi mergem pe banii noştri la congrese pentru a învaţă lucruri noi şi pentru a ne perfecţiona. Avem clinici şi cabinete unde plătim chirii, salarii, taxe, ISU, etc, şi apar aceste impostoare, care doar bagă bani în buzunar şi mutilează oameni. Nu mi se pare corect!”, mai spune medicul.