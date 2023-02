Drama unei foste soții de fotbalist, care a risipit banii ca pe hârtie igienică. Cum a ajuns de la viață de lux la una plină de datorii

Fostul fotomodel Suzi Walker recunoaște că a risipit banii de parcă "ar fi fost hârtie igienică".

Suzi, în vârstă de 52 de ani - fosta soție a portarului echipei Tottenham, Ian Walker, și ex-iubita fostului patron al Crystal Palace, Simon Jordan - a declarat pentru The Sun on Sunday: "Faptul că am ajuns să am datorii de aproximativ o jumătate de milion de euro și că nu mai am banii pe care îi aveam odată m-a schimbat ca ființă umană. Acum știu mai mult ca niciodată ce este important în viață".

Fosta vedetă spune că un proces costisitor și problemele cronice de sănătate au făcut-o să-și vândă bunurile.

Suzi, care s-a căsătorit cu omul de afaceri Mark Pitman în 2018 și care acum locuiește în Ashtead, Surrey, a continuat: "Am amanetat și am vândut tot ce am putut doar pentru a continua să merg mai departe. Anul trecut a fost inelul de logodnă pe care Mark mi l-a dat, care mi-a frânt inima, și niște cercei cu diamante și un inel care au fost cadouri de la el. Și am amanetat și o brățară de tenis cu diamante în valoare de mii de dolari pe care mi-a dat-o Simon. Au fost vândute pentru ceva ridicol, câteva mii, dar valorau mult mai mult. Înțeleg că oamenii ar putea crede, având în vedere că am avut parteneri atât de bogați, că voi avea mereu bani, dar nu am vrut niciodată să mă sprijin pe nimeni. Nu m-am căsătorit niciodată pentru bani".

Un proces a adus-o la sapă de lemn

Suzi a divorțat de Ian Walker în 2007, după ce acesta s-a culcat cu o dansatoare din Las Vegas, și a fost amenințată săptămâna trecută cu pierderea casei sale de 950.000 de lire sterline, pentru că are o datorie de 20.000 de lire sterline.

Datoriile s-au acumulat după ce, în urmă cu doi ani, ea și soțul Mark au fost nevoiți să cheltuiască peste 600.000 de lire sterline în cheltuieli de judecată, încercând să recupereze milioanele pe care el pretindea că o companie îi datora în taxe de muncă. Ea spune că au câștigat procesul în 2021, dar că încă nu au recuperat banii.

Femeia a cheltuit, de asemenea, 60.000 de lire sterline pe facturi de sănătate, luptându-se cu o boală cronică care nu a fost diagnosticată timp de ani de zile și pe care încă este convinsă că o va ucide într-o zi.

Ea a declarat: "Știam că sunt pe moarte, dar nu puteam obține un diagnostic de la spitalul meu local. Am plătit pentru a face analize private. Am fost atât de bolnavă încât abia am putut să mă uit la poștă. Ignoram apelurile de la compania de ipotecă, iar casa este pe numele meu. Este vorba despre un an de plăți - datorez peste 20.000 de lire sterline - dar am reușit să le arăt notele medicului de familie ca dovadă a stării mele de sănătate precare și acum am ceva mai mult timp la dispoziție pentru a găsi banii. Este uimitor că nu mi-au tăiat curentul electric și alte lucruri."

Prietenă cu Victoria Beckham

Între anii 1990 și 2000, Suzi a fost prietenă cu Coleen Rooney, Alex Gerrard și Victoria Beckham, alături de care mergea la meciurile Angliei.

Ea a spus: "Ne-am bucurat de cele mai bune lucruri atunci când a fost Euro 96. Am avut parte de momente extraordinare, iar Coleen, Victoria și Alex au fost minunate. Dar obișnuiam să aruncăm banii ca și cum ar fi fost hârtie igienică. Cheltuiam mii de dolari la Gucci și Prada, beam doar cea mai bună șampanie Cristal. Coleen, Alex și cu mine obișnuiam să schimbăm ceasurile Jacob and Co cu alte modele sau cu cele cu diamante încrustate de Cartier. Nu-mi amintesc prețurile, dar valorau mii și mii de dolari."

Când Suzi s-a logodit cu Ian, în 1994, el juca pentru Tottenham, iar ea era un model aspirant. Au o fiică, Sophie, acum în vârstă de 24 de ani.

Ian Walker îi făcea cadouri scumpe

"Nu eram bogați atunci. Am cumpărat inelul de logodnă cu aproximativ 20 de lire de la magazinul Allders. Ne-am închiriat televizorul. Relația noastră nu a fost despre bani. Dar când Ian a intrat în echipa Angliei a devenit o altă viață. Mi-a cumpărat un diamant frumos, în formă de pară - Dumnezeu știe cât a costat. Nu m-am gândit la bani. Îmi făceam extensii la păr în fiecare săptămână. Mi-am făcut botox. Cheltuiam mii de dolari în fiecare lună pe haine. Am avut bronz fals, mi-am făcut sânii mai mari, mai mici, apoi din nou mai mari - nici măcar nu-mi amintesc câte intervenții am avut, dar cred că au costat cam 8.000 de lire sterline de fiecare dată. Am zburat la clasa întâi. Am cheltuit mii de dolari pentru a avea aranjamente florale în casa noastră de Crăciun. Ian mi-a dat brățări de de la Cartier, care valorau cel puțin 10.000 de lire sterline. Am avut un lanț de gleznă cu diamante de tenis. Un amic glumea că am schimbat mașina de mai multe ori decât își schimba el lenjeria intimă."

Suzi îl descrie pe Ian ca fiind un tată "minunat" și este sigură că nu ar apela niciodată la el pentru bani, în ciuda situației în care se află.

Ea a spus: "Când am divorțat de el, am primit aproximativ 800.000 de lire sterline. Am investit acești bani pentru o casă nouă și pentru ca fiica mea să intre la cea mai bună școală. Nu m-am dus niciodată după el din punct de vedere financiar pentru mai mult, pentru că nu sunt unul dintre acei oameni lacomi de bani."

A trecut la un nivel superior

Nu după mult timp, în 2007, Suzi s-a îndrăgostit de un bărbat și mai bogat, Simon Jordan.

"Simon cheltuia 50.000 de lire sterline pe vinuri fine. Avea un șofer de limuzină care mă ducea la Dior. Era la un alt nivel. Într-o seară, la Grosvenor House Hotel, mi-a luat o vodcă și un tonic. În gheața din băutură era înfipt un colier de diamante. Am fost uluită. Eram atât de îndrăgostiți și știam că își dorea un copil. Altă dată, mă aștepta un Range Rover nou în fața hotelului Grosvenor. Într-o seară am mers la cină și el a insistat să iau un aperitiv. Când a sosit, pe farfurie era o brățară cu diamante", a povestit ea.

Era convinsă că o să moară

Cuplul s-a despărțit în 2008, iar Simon plătește pensie alimentară pentru fiica lor Cameron, acum în vârstă de 15 ani.

Suzi a fost afectată de ani de zile de probleme de sănătate și aproape a murit la nașterea lui Sophie. Apoi a fost diagnosticată cu ME, despre care acum crede că a fost un diagnostic greșit. "Am avut ani de sănătate precară, dar cred că stresul cauzei judiciare din 2021 a înrăutățit situația. În octombrie anul trecut mi s-a umflat fața, așa că eram de nerecunoscut. Cădeam inconștientă. Aveam leziuni și vânătăi pe picioare și pe articulații. Am chemat de zeci de ori de ambulanța pentru că mă simțeam atât de rău. Mi se spunea că sunt probleme de sănătate mintală. Chiar și Mark nu credea că sunt bolnavă fizic la un moment dat, ceea ce m-a durut foarte tare. Anul trecut, la un moment dat, i-am spus mamei mele că o să mor. Și pur și simplu nu am mai vrut să trăiesc".

Are o formă rară și cronică a bolii Lyme

În cele din urmă, la începutul acestui an, la clinica privată Levitas din Guildford, Surrey, testele au arătat că Suzi are o variantă rară și cronică a bolii Lyme - infecția bacteriană cauzată de căpușe - numită babesioză.

Ea a spus: "Obținerea unui diagnostic a fost o mare ușurare și vorbesc pentru a încerca să-i ajut și pe alții care s-ar putea simți în aceeași situație. A fost absolut îngrozitor".

Din cauza acestei afecțiuni, Suzi a suferit o serie de alte boli, inclusiv meningită, inflamație cerebrală și secreții în spatele ochilor.

"Am fost direct tratată cu medicamente foarte puternice pentru a reduce inflamația din creier și din corp și am fost pusă zilnic sub perfuzii. Habar nu am cum de a ajuns să fie atât de cronică. Nu-mi amintesc să fi fost mușcat de o căpușă, dar s-ar putea să fi fost cu zeci de ani în urmă. Încă nu mă simt bine, iar grijile legate de bani nu mă ajută. Dar dacă asta m-a învățat ceva, este că banii nu sunt cel mai important lucru.Nu știu ce-mi rezervă viitorul. Vreau doar să-mi recapăt sănătatea", a încheiat ea.