Eliminare cu scandal la Survivor. Motivul pentru care Cătălin Zmărăndescu a refuzat să dea mâna cu Emil Rengle: ”Ești un om pervers”

Ediția de marți, 1 martie, a show-ului de televiziune Survivor, difuzat de Pro TV, a consemnat eliminarea din competiție a dansatorului Emil Rengle, membru al echipei Faimoșilor.

“Înainte de acest consiliu am fost deja eliminat din echipa Faimoșilor. Faptul că ați ridicat niște probleme m-a pus pe gânduri. M-am întrebat cu ce am greșit. Poate dacă eram ajutat de prieteni...Dar iluzia că am avut prieteni în competiție m-a durut. Sunt dezamăgit, dar plec împăcat”, a spus Emil Rengle la plecare.

Emil Rengle a avut un conflict deschis cu mai mulți colegi de echipă, iar singurul care n-a vrut să-l salute la ieșirea din scenă a fost Cătălin Zmărăndescu, acesta refuzând strângerea de mână.

"Lupul ăsta bătrân, Cătălin Zmărăndescu, este un om pervers”, este una dintre declarațiile lui Rengle care l-au supărat pe fostul luptător de-a lungul emisiunii.